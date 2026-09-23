Дипломатически автогол: сръбска посланичка целуна чужд флаг и предизвика множество реакции

Посланикът на Сърбия в Испания Ирена Шарац предизвика реакции, след като на публично събитие целуна нидерландското знаме, очевидно приемайки го за сръбското.

След като целуна знамето, Шарац показа с ръка жест с три пръста пред камерите. Кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи, където предизвикаха подигравки и критики към сръбския дипломат.

Това не е първият случай, в който Шарац привлича общественото внимание. Преди две години, по информация от онзи период, тя е била физически нападната в Мадрид от човек, за когото се съобщава, че е от албански произход.

Шарац е част от сръбската дипломатическа служба повече от десет години. В рамките на кариерата си е работила и в дипломатическите представителства на Сърбия в Гърция и Китай.

Името ѝ е било свързвано и със спор около разхода на гориво в сръбското посолство в Атина. Според публикации на сръбския вестник „Блиц“ от 2016 и 2018 г. Шарац, тогавашният изпълняващ длъжността посланик в Атина Бранко Лазаревич и консулът Йелена Сърданович Джелебдич са отчели в официални документи потребление от 30 тона гориво за период от две години.

Според данни, представени по това време от сръбския посланик в Атина Душан Спасоевич пред Министерството на външните работи на Сърбия, министър-председателя и Агенцията за сигурност и информация, действителното потребление е било шест пъти по-ниско.

Впоследствие в медиите се появиха информации, че Шарац, Лазаревич и Сърданович Джелебдич са били отзовани от Гърция в Белград по искане на гръцките власти. Шарац и Сърданович Джелебдич отрекоха това, като заявиха, че са се върнали в Сърбия по собствено желание.

По случая Висшата прокуратура е започнала предварителна проверка, но до внасяне на обвинителен акт не се е стигнало.

В писмо до вестник „Данас“ адвокатът на Ирена Шарац е заявил, че срещу клиентката му никога не е водено наказателно производство.