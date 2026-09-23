Новини
Търси
Подкаст
Общество

Задържаха хиляди бутилки алкохол със стари бандероли в гараж в Кюстендил

Задържаха хиляди бутилки алкохол със стари бандероли в гараж в Кюстендил
pixabay

Алкохолът е от различен вид - уиски, водка, джин и други, различни търговски марки, различно алкохолно съдържание и различна вместимост на бутилките

Фискалните инспектори от Национална агенция за приходите, съвместно със служители от Агенция „Митници“ разкриха нарушения на данъчното и акцизното законодателство при проверка и инвентаризация в склад за търговия на едро и дребно с безалкохолни напитки, алкохол и минерална вода в гараж в Кюстендил. 

В края на миналата седмица инспекторите от Главна дирекция „Фискален контрол“ са извършили контролни действия в обекта, при които са установили, че в издадената касова бележка некоректно е посочен начинът на извършеното плащане, съобщиха от НАП.

При последвалата инвентаризация в търговския обект служителите на НАП са открили 8 бутилки с алкохол с бандерол от 2018 г., който е с изтекъл срок. За това нарушение те са информирали колегите си от Агенция „Митници“. Складът е запечатан със стикери и пломби, като инвентаризацията продължава.

Екипите на двете приходни агенции, съвместно с представители на МВР, са проверили по сигнал и адреса на управителя на дружеството, стопанисващо склада. Според информацията, която са получили проверяващите, в дома на мъжа се съхраняват още количества алкохол със стар бандерол.

При проверката в гаража на управителя инспекторите са открили голямо количество алкохолни напитки.

Алкохолът е от различен вид - уиски, водка, джин и други, различни търговски марки, различно алкохолно съдържание и различна вместимост на бутилките.

Установени са 1363 бутилки с различен вид алкохол, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност и съдържащи общо 764 литра алкохолни продукти. Бутилките са облепени с бандероли от различни емисии, повечето са от 2018 г., както и от 2009 г. и 2014 г.

Контролните действия спрямо дружеството продължават, алкохолът е иззет. Предстои образуване на административнонаказателно производство.

Още по темата

Над 300 литра дизел изчезнаха за няколко дни, задържаха 27-годишен

Над 300 литра дизел изчезнаха за няколко дни, задържаха 27-годишен

Алкохол, канабис и пиротехника: Двама израелци са задържани в Разград

Алкохол, канабис и пиротехника: Двама израелци са задържани в Разград

Хванаха шофьор на тир с над 3 промила алкохол край ГКПП „Лесово“

Хванаха шофьор на тир с над 3 промила алкохол край ГКПП „Лесово“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

Водещи

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

  • Преди 6 минути
Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

  • Преди 7 минути
Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

  • Преди 11 минути
Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини

  • Преди 16 минути
ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

  • Преди 17 минути
Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

  • Преди 18 минути
Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

  • Преди 25 минути
Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

  • Преди 29 минути
Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

  • Преди 34 минути
Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

  • Преди 34 минути