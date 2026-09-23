Над 18 000 българи в чужбина вече са заявили желание да гласуват за президент
Най-голям интерес има в Турция с над 7000 заявления, следвана от Великобритания, Германия и САЩ
Общо 18 430 български граждани от 66 държави са се регистрирали за участие в изборите за президент и вицепрезидент на България, насрочени за 25 октомври. Данните са към 11:00 часа на 23 септември.
Това съобщи директорът на дирекция "Информационни и комуникационни системи" в Министерството на външните работи Боряна Стойнова по време на брифинг за подготовката и организацията на вота зад граница.
Най-много заявления до момента са подадени от Турция - над 7000. На второ място е Обединеното кралство с близо 3000 регистрирани избиратели.
От Германия са постъпили около 1500 заявления, а от Съединените щати - над 1300. В Испания желанието си да гласуват са заявили повече от 700 български граждани.
Освен подадените електронно заявления, в дипломатическите и консулските представителства има и 40 заявления на хартиен носител за секция в Испания, уточни Стойнова.
Подадените заявления са част от подготовката за организирането на гласуването извън страната на президентските избори на 25 октомври.