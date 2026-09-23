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Петима загинаха при две тежки катастрофи за часове

Петима загинаха при две тежки катастрофи за часове
Pixabay

Медицински хеликоптер е изпратен към мястото на инцидента, а по-рано през деня трима души загинаха при друг тежък сблъсък край Казанлък

Двама души са загинали при тежка катастрофа на излизане от Котел в посока Омуртаг. Инцидентът е вторият с множество жертви в рамките на няколко часа на 23 септември, след като по-рано трима души загинаха при катастрофа край Казанлък.

Сигналът за произшествието край Котел е подаден в 12:42 часа. По първоначална информация на спасителните екипи има и пострадала жена, както и човек, който е останал затиснат в един от автомобилите.

На място се провежда спасителна операция за изваждането му от смачканата кола.

Медицински хеликоптер е изпратен към мястото

Заради тежестта на катастрофата е активирана въздушната медицинска помощ. Медицински хеликоптер е излетял към района, като е поискано мястото да бъде отцепено, за да може машината да кацне безопасно.

Към мястото са изпратени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната, а за произшествието е уведомена и Агенция "Пътна инфраструктура".

От Районното управление в Котел предупреждават, че участъкът ще бъде затворен изцяло за движение, докато приключат спасителните действия и първоначалният оглед. Причините за катастрофата предстои да бъдат установени.

По-рано трима загинаха край Казанлък

Тежкият инцидент край Котел идва само часове след друга катастрофа с жертви на пътя Казанлък - Стара Загора. При нея загинаха трима души - две жени и един мъж.

Така само при двете тежки катастрофи на 23 септември жертвите са общо пет.

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