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Диана Дамянова: Трифонов си прави пиар с „Петрохан“, това е начин да съживи партията

Диана Дамянова: Трифонов си прави пиар с „Петрохан“, това е начин да съживи партията
БТА

По-рано днес Слави Трифонов обяви във Фейсбук, че е премахнал паметната плоча в близост до хижа “Петрохан”, поставена от близките на загиналите

"Това е отмъщението на Слави, който вдигна тази тема, заедно с неговите хора. Слави взима компенсация по един готин пиар начин, хрумката е великолепна. Начин да се самозаявиш".

Това заяви политическият ПР експерт Диана Дамянова пред Actualno, коментирайки действията на Слави Трифонов, който обяви, че е премахнал паметната плоча в близост до хижа “Петрохан”, поставена от близките на загиналите.

"Това сега е покана към властта. Властта трябва да покани Слави на разпит, той няма да се яви, след това властта трябва да отиде да го прибере. Ако властта не реагира, това е знак, че всеки може да прави същото. Тук имаме дори самопризнание. Слави поставя себе си в ролята на централен герой за известно време, което винаги е добре, когато тръгваш да си съживяваш партията".

По повод предстоящата предизборна кампания за президент и вицепрезидент, Дамянова подчерта, че приповдигнатото настроение от април, е започнало по някакъв начин да спада.

"Надали Йотова може да разчита на голямата избирателна маса на Радев. Затова и Йотова покани Кирил Вълчев за вицепрезидент - за да си разшири присъствието при хората от ГЕРБ. Геополитиката не влияе в тези избори, освен за хората, които сутрин се събуждат с украинското и руското знаме, но тези хора не са толкова много".

Дамянова е на мнение, че в редиците на "ГЕРБ и ДПС няма да се намерят дори три процента, които да гласуват за Гюров и Кандев".

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