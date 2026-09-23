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Мариана Кукушева: Цената на хляба не може да бъде товар само за хлебарите

Мариана Кукушева: Цената на хляба не може да бъде товар само за хлебарите
БТА

"Много производители могат да се окажат в ситуация, в която няма да успеят да издържат дори един месец при настоящите условия", каза председателят на Националния браншови съюз на хлебарите

"Предлагаме три варианта, които не само да запазят хляба на достъпна цена, но и да гарантират продоволствената сигурност на страната".

Това заяви Мариана Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите пред БНТ. Тя е категорична, че производството на хляб е стратегически важно, "особено в условия на непредвидими икономически и социални обстоятелства". 

"Затова предлагаме три възможни подхода. Първият е запазване на свободния пазар, при който основният инструмент за поддържане на достъпни цени е развитието на конкуренцията. В момента се обсъжда регулиране на цените чрез въвеждане на нормативна уредба, регистри и методики. Според нас обаче прекомерният административен натиск върху бизнеса може да доведе до увеличаване на разходите и съответно на цените. Вторият вариант е въвеждане на регулирана цена на хляба, определяна от държавата. Третото ни предложение е възстановяване на нулевата ставка на ДДС за хляба. Целта е да се гарантира, че потребителите ще разполагат с достатъчно средства, за да могат да осигурят хляба на трапезата си".

Тя уточни, че в момента притеснението им не е свързано с промяната на модела, колкото с очакването държавата да избере подхода и механизма, по който този бранш ще функционира.

"Не може хлебопроизводителите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба. Хлябът не е само пазарен продукт – той има и силно социално значение. Себестойността на хляба е индивидуална за всеки производител. Тя зависи от редица фактори – рентабилността на предприятието, технологичната обезпеченост, производствения процес, логистиката и други разходи. Ние искаме и по-ефективен контрол, защото на пазара съществува хляб, който се продава без фактура – част от т.нар. сива икономика. Това обаче не трябва да бъде единственият акцент. Нашите наблюдения са, че при действието на нулевата ставка на ДДС този проблем не беше толкова отчетлив".

Кукушева е на мнение, че нулевата ставка на ДДС показа дългосрочен положителен ефект.

"Хлябът беше сред храните, при които доставната цена остана относително стабилна за продължителен период. Не искаме по никакъв начин да бъдем привилегировани. Не търсим изключения за бранша. Апелираме единствено да бъде отчетено, че секторът се намира в тежко състояние и се нуждае от устойчиви решения".

Според нея много производители могат да се окажат в ситуация, в която "няма да успеят да издържат дори един месец при настоящите условия".

"Закриването на български предприятия в сферата на хлебопроизводството е опасна тенденция. Ако се стигне до недостиг на български хляб, естественото последствие ще бъде увеличаване на вноса. Затова е необходимо решенията за сектора да бъдат насочени не само към цената на хляба днес, но и към запазването на българското производство и продоволствената сигурност в дългосрочен план".

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