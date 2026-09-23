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До 30 септември кандидатите за "Дондуков" 2 декларират дарителите си

До 30 септември кандидатите за "Дондуков" 2 декларират дарителите си
Снимка: БТА

ЦИК избира номерата на бюлетините този следобед

До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си, съобщиха от пресцентъра на одитната институция. До края на септември партиите и инициативните комитети трябва да изпратят на Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на кампанията.

В предоставената информация трябва да се съдържат данни за дарителите, за вида и размера на направените дарения, данни за кандидатите и за членовете на инициативните комитети, предоставили средства, и размерът на средствата. Тя трябва да включва и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението/предоставените средства от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, както и наименованията на социологическите, рекламните и пиар агенции, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите и инициативните комитети трябва да изпращат в седемдневен срок новопостъпилата информация за включване в ЕРИК.

За да подпомогне участниците в изборите за осъществяването на законовите им задължения в съответните срокове, Сметната палата подготви информационна брошура, която може да бъде намерена на тук.

Сметната палата публикува указания и образци на писма, заявления, декларации, отчети, които участниците в изборите трябва да подават. Те могат да бъдат намерени на сайта на одитната институция.

Отчетите за приходите и разходите във връзка с предизборната кампания трябва да бъдат представени в Сметната палата до 4 декември, а при балотаж срокът е до 11 декември. След това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 511,29 евро.

При нарушение на изискванията за подаване на информация в ЕРИК, на представляващите партията или инициативния комитет се налага глоба от 1533,88 до 5112,92 евро.

При нарушение на общия размер на финансирането и на забраните, свързани с него, както и на изискването финансирането на приходите и разходите над 511,29 евро да е по банков път, глобата е от 1533,88 до 7669,38 евро.

Ако не бъде деклариран произхода на дарените/предоставени средства, когато са над една минимална работна заплата, глобата е от 511,29 до 1533,88 евро, а за повторно нарушение - от 1533,88 до 5112,92 евро.

В 15:00 ч. днес Централната избирателна комисия ще направи жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент.

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