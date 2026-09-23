Никола Минчев: Изборът на Йотова за президент означава продължаване на политиката на Румен Радев

Геополитиката е една от основните разлики между кандидат-президентските двойки на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Това заяви пред БНТ бившият председател на парламента Никола Минчев, който сега е член на инициативния комитет на кандидатите Гюров-Кандев.

Друга съществена разлика, според него, е, че ако Илияна Йотова остане в президентството, това ще е естествено продължение на политиката на сегашния премиер Румен Радев. "Ще има една свръхконцентрация на взимането на решения в държавата, бих казал - директно от Румен Радев. Тя беше негов вицепрезидент", обясни Минчев.

Според него Гюров и Кандев са независими кандидати. "Служебното правителство на Гюров не беше партийно осветено", каза Минчев.

"Аз виждам Гюров като президент, не го виждам като нов партиен лидер", обясни Минчев.

Запитан за какво говори една кампания, която още преди началото си вади компромати, той отговори, че сериозният политически разговор не трябва да е около скандали, а около правомощията на на президента. "Темата за помилванията е за упражняване на президентските правомощия", обясни юристът.

Той обясни, че не може да види каква е връзката по казуса "Петрохан". "Темата "Петрохан" какво касателство има с кандидат-президентските двойки, не мога да видя", допълни Минчев.

Според него казуса "Петрохан" бил "пришит" към кампанията на Гюров-Кандев. "Очевидно нарочно се избира пресконференцията да е на рождения ден на Ивайло Калушев. Защо се прави в този момент", запита Минчев.

"Разплитането на казуса зависи от Прокуратурата. Аз нямам какво да представя като различна версия, не одобрявам хора, които нямат досег, да представят различна версия. Мога единствено да питам за какво се използва този казус", каза Минчев.

Запитан добър лидер на Европа ли е Урсула фон дер Лайен, той каза, че има какво да се желае. Бил изненадан от асоциираното членство на Канада.

За бъдещето на Европа Минчев прогнозира, че Марин льо Пен има шансове да бъде избрана за президент на Франция.