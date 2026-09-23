На места дизелът достигна 2 евро за литър - цените на горивата продължават да се покачват
На фона на високите цени Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанциите
Цените на горивата продължават да се покачват през последните седмици. На места дизелът вече достига 2 евро за литър, а при масовия бензин А95 също се отчита значително поскъпване, съобщава БТВ.
В София на една от бензиностанциите тази сутрин литър бензин А95 се продава за 1,69 евро, а дизелът – за 1,95 евро.
На фона на високите цени Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанциите.
Те обхващат както големите вериги, така и по-малки и независими обекти в градовете и извън тях. Председателят на КЗП Мая Манолова заяви, че междинни резултати от проверките се очакват през следващата седмица.
От бранша определят проверките като ненужни - Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива заяви, че високите цени на колонките са пряко свързани с международните котировки и не са резултат от по-високи печалби на търговците.
"През последните дни има успокоение на международните пазари. Цената на петрола е спаднала до около 98 долара за барел, след като само за седмица е поевтиняла със 7-8 долара. Тенденцията вече се усеща и на българския пазар. Една от големите компании е намалила цената на дизела с около 3 евроцента, а на бензина – със 7 евроцента. Очаквам и останалите търговци да последват тенденцията".
От бранша не очакват недостиг на горива.
"България е обезпечена с количества поне до края на годината, а няма сигнали за проблеми с доставките и в съседните Румъния, Гърция и Турция. Основният въпрос остава на каква цена ще се продават горивата".
Междувременно високите цени са довели и до увеличено потребление – част от потребителите се презапасяват и зареждат автомобилите си догоре с очакването, че цените ще продължат да се покачват.
Хаджидимитров съветва шофьорите да не купуват излишни количества гориво при рязко поскъпване, ако нямат непосредствена нужда от тях.
Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се повишили с 23,8 на сто през август спрямо същия месец на 2025 г., ускорявайки темпа си след увеличенията през юни и юли – съответно с 13,7 и 16,9 на сто, показват най-новите данни на Евростат.
Във всички държави членки на ЕС с изключение на Малта цените на горивата и смазочните материали през август тази година са били по-високи спрямо август 2025 г., а в 18 страни ръстът е надхвърлил 20 на сто.
През август цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с 34,5 на сто на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9 на сто, достигнат през май.
През юни страната ни също е била с най-голям годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали в ЕС – 26 на сто при средно ниво за ЕС от 13,7 на сто.
През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали освен в България са отчетени в Литва (28,8 на сто), Финландия (27,6 на сто), Германия (27,5 на сто) и Франция (27,4 на сто). Най-ниските ръстове на цените са отчетени в Унгария (1,3 на сто), Швеция (6,1 на сто) и Ирландия (11,7 на сто).
Цените на дизеловото гориво в ЕС са се повишили с 8,3 на сто, а на бензина – с 3,3 на сто през август на месечна база
През август 2026 г. спрямо предходния месец цените на дребно на дизеловото гориво в ЕС са нараснали с 8,3 на сто, а на бензина – с 3,3 на сто. През юли 2026 г. цените на дизеловото гориво се повишиха с 4,3 на сто, а на бензина – с 4,7 на сто.
За същия период дизелът е поскъпнал най-много в Чехия (14,3 на сто), България (13,5 на сто) и Люксембург (12,3 на сто), докато най-малки повишения са отчетени в Италия (5,2 на сто), Румъния (6,1 на сто) и Нидерландия (6,2 на сто).
Що се отнася до цените на бензина, 22 държави членки на ЕС са регистрирали повишения през август спрямо юли, в три държави цените са спаднали, а в останалите две са останали без промяна. Най-големите повишения са отчетени в Испания (8,2 на сто), Румъния (6,6 на сто), Италия (6,3 на сто) и Кипър (6,2 на сто). Леко понижение е регистрирано в Унгария (-0,6 на сто), Дания (-0,3 на сто) и Словакия (-0,1 на сто).
Цените на горивата, и по-специално на дизеловото гориво, достигнаха рекордни равнища в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украйна.
В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 млн. евро.
Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. Предвижда се и подкрепа под формата на субсидии за структуроопределящи сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.