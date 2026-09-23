На места дизелът достигна 2 евро за литър - цените на горивата продължават да се покачват

Цените на горивата продължават да се покачват през последните седмици. На места дизелът вече достига 2 евро за литър, а при масовия бензин А95 също се отчита значително поскъпване, съобщава БТВ.

В София на една от бензиностанциите тази сутрин литър бензин А95 се продава за 1,69 евро, а дизелът – за 1,95 евро.

На фона на високите цени Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанциите.

Те обхващат както големите вериги, така и по-малки и независими обекти в градовете и извън тях. Председателят на КЗП Мая Манолова заяви, че междинни резултати от проверките се очакват през следващата седмица.

От бранша определят проверките като ненужни - Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива заяви, че високите цени на колонките са пряко свързани с международните котировки и не са резултат от по-високи печалби на търговците.

"През последните дни има успокоение на международните пазари. Цената на петрола е спаднала до около 98 долара за барел, след като само за седмица е поевтиняла със 7-8 долара. Тенденцията вече се усеща и на българския пазар. Една от големите компании е намалила цената на дизела с около 3 евроцента, а на бензина – със 7 евроцента. Очаквам и останалите търговци да последват тенденцията".

От бранша не очакват недостиг на горива.

"България е обезпечена с количества поне до края на годината, а няма сигнали за проблеми с доставките и в съседните Румъния, Гърция и Турция. Основният въпрос остава на каква цена ще се продават горивата".

Междувременно високите цени са довели и до увеличено потребление – част от потребителите се презапасяват и зареждат автомобилите си догоре с очакването, че цените ще продължат да се покачват.

Хаджидимитров съветва шофьорите да не купуват излишни количества гориво при рязко поскъпване, ако нямат непосредствена нужда от тях.

Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се повишили с 23,8 на сто през август спрямо същия месец на 2025 г., ускорявайки темпа си след увеличенията през юни и юли – съответно с 13,7 и 16,9 на сто, показват най-новите данни на Евростат.

Във всички държави членки на ЕС с изключение на Малта цените на горивата и смазочните материали през август тази година са били по-високи спрямо август 2025 г., а в 18 страни ръстът е надхвърлил 20 на сто.

През август цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с 34,5 на сто на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9 на сто, достигнат през май.

През юни страната ни също е била с най-голям годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали в ЕС – 26 на сто при средно ниво за ЕС от 13,7 на сто.

През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали освен в България са отчетени в Литва (28,8 на сто), Финландия (27,6 на сто), Германия (27,5 на сто) и Франция (27,4 на сто). Най-ниските ръстове на цените са отчетени в Унгария (1,3 на сто), Швеция (6,1 на сто) и Ирландия (11,7 на сто).

Цените на дизеловото гориво в ЕС са се повишили с 8,3 на сто, а на бензина – с 3,3 на сто през август на месечна база

През август 2026 г. спрямо предходния месец цените на дребно на дизеловото гориво в ЕС са нараснали с 8,3 на сто, а на бензина – с 3,3 на сто. През юли 2026 г. цените на дизеловото гориво се повишиха с 4,3 на сто, а на бензина – с 4,7 на сто.

За същия период дизелът е поскъпнал най-много в Чехия (14,3 на сто), България (13,5 на сто) и Люксембург (12,3 на сто), докато най-малки повишения са отчетени в Италия (5,2 на сто), Румъния (6,1 на сто) и Нидерландия (6,2 на сто).

Що се отнася до цените на бензина, 22 държави членки на ЕС са регистрирали повишения през август спрямо юли, в три държави цените са спаднали, а в останалите две са останали без промяна. Най-големите повишения са отчетени в Испания (8,2 на сто), Румъния (6,6 на сто), Италия (6,3 на сто) и Кипър (6,2 на сто). Леко понижение е регистрирано в Унгария (-0,6 на сто), Дания (-0,3 на сто) и Словакия (-0,1 на сто).

Цените на горивата, и по-специално на дизеловото гориво, достигнаха рекордни равнища в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украйна.

В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 млн. евро.

Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. Предвижда се и подкрепа под формата на субсидии за структуроопределящи сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.