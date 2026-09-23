Сигнали за вандализъм в село Зидарово, Созопол

Напрежение и сигнали за вандализъм в созополското село Зидарово. Кметът Христо Бардуков публикува кадри от центъра на селото, на които се виждат хвърляне и чупене на имущество, чуват се псувни, а по думите му има и опасно шофиране и дрифтове. Той твърди, че след подаден сигнал на 112 агресията не е спряла, а напротив – ескалирала е.

Според кмета участниците са били задържани за кратко и са им съставени актове, но той поставя въпроса дали реакцията на институциите е достатъчна и предупреждава за риск от по-сериозен конфликт в селото.

Кметът разказа, че това, което го е провокирало да пусне видеоклиповете, не е толкова вандализмът, а “зависимостта на РПУ в Созопол”. “На видеото ясно се вижда как един от вандалите получава телефонно обаждане, с което го предупреждават, че е подаден сигнал от кмета до 112”, каза още Бардуков. Той уточни, че след това обаждане вандалите са дочупили, каквото са били започнали, и са се качили “без правоспособност” на превозните си средства във “видимо нетрезво състояние”. “На следващия ден тези хора подават сигнал срещу нас, че фадромата обикаля безпризорно в селото. Там обаче полицаите са много съвестни - правят пълна проверка на шофьора. Естествено фадромата е с всички необходими документи”, разказа още кметът.

Той обясни още, че по отношение на вандалите полицаите са казали, че са написали акт за нанесените щети, материалната стойност била малка и че не са им нужни видеата, които кметът е искал да им предостави.

Бардуков каза, че въпросните вандали са жители на Зидарово, не са криминално проявени, “но след употреба на алкохол и други вещества губят контрол”. Също така допълни, че във видеото с дрифта става дума за шофьор “без документ за правоспособност”.

Кметът акцентира, че многократно е подавал сигнали през МВР и 112. Бардуков каза, че въпросните вандали все още не са възстановили щетите, а дори са коментирали във Facebook, че вината била негова - т.е. че бил провокатор. Също така подчерта, че шест дни е търсил връзка с директора на областната дирекция на полицията.

Бардуков каза, че благодари лично на Иван Демерджиев, с когото се е свързал директно и който е поел отговорност да бъде решен проблема - изпратил две патрулни коли на място.

Бардуков беше категоричен, че полицията прави чадър, "който се усеща много силно и точно това провокира публикацията ми".

Той отбеляза, че многократно е подавал сигнали и за наркотици в селото, които се разпростаняват напълно свободно, тъй като полицията не прави нищо.