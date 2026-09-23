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Икономика

Галин Попов: Цените остават, защото потреблението е много голямо

Галин Попов: Цените остават, защото потреблението е много голямо
Снимка: БТА

Ако не се спазват новите правила, следва санкция - 10% от оборота, обясни той

Правителството подготвя методика, която ще определя справедливи стойности на основните храни, но и методика за преценка дали едно повишение на цената на стока или услуга е икономически обосновано. Асоциацията на търговците на нехранителни стоки възразяват срещу това предложение и предупреждават, че промоции на продукти, в период на налагането им на пазара, ще бъдат забранени като резултат от методиката.  

Изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки Галин Попов каза в ефира на Нова телевизия, че промоциите няма да спрат заради предложения текст. Но заяви, че не са взети под внимание основните търговски принципи - търсене и предлагане, които определят накъде се движи дадена цена.

Той посочи, че няма намаление на цените, защото потреблението е много голямо. И допълни, че заплатите и доходите на хората са се вдигнали и точно този ръст е довел до повишение на цените.  

Попов беше категоричен, че ако се спазва методиката, предложена от правителството, ще е трудно да се правят промоции. Попов каза, че кабинетът не разговаря с Асоциацията по тези проблеми.

Той отбеляза, че ако не се спазват новите правила, следва санкция - 10% от оборота. Експертът беше категоричен, че ако не се променят тези текстове, ще се стигне до дефицити на стоки. "Няма смисъл да се боря да продавам, при положение, че държавата ме наказва, че си върша работа" - така той обясни защо може да се стигне до този недостиг.

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