Петър Волгин: Какво значи кандидат, издигнат от инициативен комитет

Какво значи кандидат, издигнат от Инициативен комитет, запита кандидатът за вицепрезидент на "Възраждане" Петър Волгин пред БНТ.



Той изтъкна, че ако кандидатът, подкрепен от партия, застанала зад инициативен комитет спечели, партията ще се окичи с победата. При загуба партийната структура ще се оттегли. "Възраждане" постъпи максимално честно, максимално ярко с избирателите, обясни Волгин.

"Разчитаме на всички хора, които искат България да бъде независима", заяви евродепутатът.

"Основният ни съперник е статуквото - да сме винаги съгласни със силните на деня в международен план. Основният проблем на България е, че винаги искаме да сме съгласни", заяви Волгин.

Той посочи двете основни кандидат-президентски двойки - Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев като представители на статуквото. "Ние искаме нещата да се променят", каза Волгин.

"Тези, които управляват сега ЕС, не мислят за европейските граждани, те мислят за някакви свои планове. В резултат на това европейските граждани плащат по-висока цена на бензина", заяви журналистът и продължи да обвинява управляващите.

"Когато говорим за президентска институция, държавният глава трябва да има по-големи правомощия от сега. Той трябва да има право на законодателна инициатива, да свиква референдум, да има по-важна роля при назначаване на правителството - без да стигаме до президентска република", заяви Волгин.