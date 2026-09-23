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339 души са загинали в катастрофи у нас от началото на годината

339 души са загинали в катастрофи у нас от началото на годината
БТА

От началото на месеца при катастрофи са загинали 26, а са ранени 617 души

Осемнайсет души са ранени при 15 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия (ПТП), двама души са пострадали.

От началото на месеца при катастрофи са загинали 26, а са ранени 617 души.

От началото на годината в ПТП живота си са загубили 339, а са ранени 6194 души.

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