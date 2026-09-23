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Разбиха мрежа за нелегален внос на стоки от България в Гърция

Разбиха мрежа за нелегален внос на стоки от България в Гърция
Снимка: БТА

Петима арестувани, издирват още 20 души

Мрежа за нелегален внос на стоки от България е разбита в Северна Гърция. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Досега са арестувани пет души, издирват се още 20 от организаторите на мрежата, съобщи БНР.

Дейността на мрежата се е базирала  на последователно откриване на фирми-фантоми, които са внасяли нелегално стоки от България. Според схемата, когато една фирма натрупа данъчни задължения, тя се закрива и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия.

В процеса на тази дейност не са издавани документи и не са плащани данъци към гръцката държава. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро.

Проверяват се банковите операции на арестуваните лица, както и на тези, които формално са се водили за собственици на фирмите. Част от средствата са прехвърляни и на банки в чужбина, предаде БНР.

Проследява се и връзката с български компании, които са изнасяли стоки без да ги декларират. Не се изключват и нови арести по случая.

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