Разбиха мрежа за нелегален внос на стоки от България в Гърция

Мрежа за нелегален внос на стоки от България е разбита в Северна Гърция. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Досега са арестувани пет души, издирват се още 20 от организаторите на мрежата, съобщи БНР.

Дейността на мрежата се е базирала на последователно откриване на фирми-фантоми, които са внасяли нелегално стоки от България. Според схемата, когато една фирма натрупа данъчни задължения, тя се закрива и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия.

В процеса на тази дейност не са издавани документи и не са плащани данъци към гръцката държава. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро.

Проверяват се банковите операции на арестуваните лица, както и на тези, които формално са се водили за собственици на фирмите. Част от средствата са прехвърляни и на банки в чужбина, предаде БНР.

Проследява се и връзката с български компании, които са изнасяли стоки без да ги декларират. Не се изключват и нови арести по случая.