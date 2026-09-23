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Полша не остави шанс на Германия и се класира за полуфиналите на Евроволей

Полша не остави шанс на Германия и се класира за полуфиналите на Евроволей
БТА

"Дружина полска" спечели с 3:0 гейма последния мач от Европейското първенство, който се игра в София, и продължава битката за медалите в Милано

Полският национален отбор по волейбол демонстрира класата си и се класира за полуфиналите на Европейското първенство за мъже, след като победи Германия с 3:0 гейма (25:23, 25:17, 25:17) пред близо 5000 зрители в "Арена София".

Двубоят беше последният от шампионата, който се проведе в българската столица. Оттук нататък поляците се местят в Милано, където в петък ще се изправят срещу победителя от четвъртфинала между Белгия и Словения. По-рано през деня Франция също си осигури място сред най-добрите четири след убедително 3:0 срещу Румъния.

Преди срещата полските медии отбелязваха, че очакванията са били тимът на Никола Гърбич да получи възможност за реванш срещу България за поражението с 2:3 в груповата фаза. Загубата на "лъвовете" от Германия на осминафиналите обаче промени плановете и именно Бундестимът застана на пътя на Полша.

След двубоя вестник "Пшегльонд Спортови" обобщи представянето на своите сънародници със заглавието: "Концерт на поляците, опонентите им бяха безнадеждни".

С успеха Полша продължи впечатляващата си серия на европейски първенства и отново стигна до фазата, в която ще се бори за медал.

Началото на четвъртфинала беше равностойно, като двата отбора трудно успяваха да се откъснат в резултата. При 6:6 обаче поляците направиха първата по-сериозна серия и поведоха с 10:6. Германия остана близо, а Ерик Рьорс и Антон Бреме помогнаха на тима си постепенно да намали разликата.

При 19:18 Никола Гърбич поиска прекъсване, след което Полша успя да стабилизира играта си в решителните разигравания и затвори първата част при 25:23.

Вторият гейм премина далеч по-категорично. Поляците наложиха темпото още от началото, а Якуб Кохановски, Бартош Болондж и Вилфредо Леон помогнаха преднината да достигне 11:5. Германия така и не намери начин да промени хода на частта и Полша стигна до 25:17.

Германците започнаха силно третия гейм и поведоха с 8:4 след добър сервис на Рьорс. Гърбич реагира с промени в състава, които дадоха резултат, а поляците изравниха при 10:10.

Бундестимът отново успя да дръпне при 15:12, но това се оказа последният момент, в който германците контролираха срещата. Полша вдигна оборотите, обърна развитието на гейма и отново спечели с 25:17, за да затвори мача в три части.

Вилфредо Леон беше най-резултатен за победителите със 17 точки, 14 от които в атака, а Бартош Болондж добави 13. За Германия Ерик Рьорс завърши с 12 точки, а Тобиас Бранд реализира 11.

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