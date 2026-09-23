Новини
Търси
Подкаст
Общество

Разлята бира ескалира до скандал и арест във влака Варна-Шумен

Разлята бира ескалира до скандал и арест във влака Варна-Шумен
Стопкадър

Пътник отказал да почисти седалката и да плати глоба от 5 евро, след което се стигнало до напрежение със служители на БДЖ и намеса на полицията

Скандал избухна във влака по направлението Варна-Шумен на 20 септември, след като по време на проверка на билетите възникнал спор между служители на железницата и пътник, който пиел бира.

По време на движението на композицията напитката се разляла върху седалката. Служителите направили забележка на мъжа да почисти, но той отказал, а впоследствие не пожелал да плати и предвидената глоба от 5 евро.

По разкази на очевидци напрежението бързо ескалирало и се стигнало до заплахи, обвинения и обиди. Заради ситуацията служителите на БДЖ потърсили съдействие от полицията.

Влакът бил спрян на гара Тополи, където се изчакало пристигането на униформени. След това пътникът бил задържан.

"Нашите служители са обучени при всяка ситуация да се отнасят по възможно най-спокойния начин - с думи и поведение да успокоят пътника. При невъзможност тогава се търси съдействие от органите на МВР", обясни ръководителят на отдел "Сигурност" към БДЖ Тодор Тодоров.

По думите му инцидентът е станал в един от новите влакове.

"При проверка на документите на пътник се установява, че той е разлял бира върху седалката. Кондукторът му е направил забележка да си почисти. Той е отказал. Потърсено е съдействие от началника на влака. Пътникът е започнал да проявява агресивно поведение, станал е и е избутал нашите служители. Тогава те се обаждат на органите на МВР", допълни Тодоров.

Случаят приключил с намеса на полицията и задържането на мъжа, а влакът продължил по маршрута си след приключване на проверката.

Още по темата

Влакът, в който България стана независима: как Европа видя 22 септември 1908 година

Влакът, в който България стана независима: как Европа видя 22 септември 1908 година

Чешкият посланик в София: Доставихме 20 нови влака

Чешкият посланик в София: Доставихме 20 нови влака

Най-малко 20 ранени, след като влак дерайлира в Северна Франция

Най-малко 20 ранени, след като влак дерайлира в Северна Франция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

Водещи

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

  • Преди 6 минути
Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

  • Преди 16 минути
Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

  • Преди 20 минути
Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

  • Преди 25 минути
След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

  • Преди 32 минути
38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

  • Преди 35 минути
Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

  • Преди 42 минути
Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

  • Преди 42 минути
Какво ще стане на пазара на горивата

Какво ще стане на пазара на горивата

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

  • Преди 50 минути
Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

  • Преди 55 минути
Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията

Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията