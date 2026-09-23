Разлята бира ескалира до скандал и арест във влака Варна-Шумен

Скандал избухна във влака по направлението Варна-Шумен на 20 септември, след като по време на проверка на билетите възникнал спор между служители на железницата и пътник, който пиел бира.

По време на движението на композицията напитката се разляла върху седалката. Служителите направили забележка на мъжа да почисти, но той отказал, а впоследствие не пожелал да плати и предвидената глоба от 5 евро.

По разкази на очевидци напрежението бързо ескалирало и се стигнало до заплахи, обвинения и обиди. Заради ситуацията служителите на БДЖ потърсили съдействие от полицията.

Влакът бил спрян на гара Тополи, където се изчакало пристигането на униформени. След това пътникът бил задържан.

"Нашите служители са обучени при всяка ситуация да се отнасят по възможно най-спокойния начин - с думи и поведение да успокоят пътника. При невъзможност тогава се търси съдействие от органите на МВР", обясни ръководителят на отдел "Сигурност" към БДЖ Тодор Тодоров.

По думите му инцидентът е станал в един от новите влакове.

"При проверка на документите на пътник се установява, че той е разлял бира върху седалката. Кондукторът му е направил забележка да си почисти. Той е отказал. Потърсено е съдействие от началника на влака. Пътникът е започнал да проявява агресивно поведение, станал е и е избутал нашите служители. Тогава те се обаждат на органите на МВР", допълни Тодоров.

Случаят приключил с намеса на полицията и задържането на мъжа, а влакът продължил по маршрута си след приключване на проверката.