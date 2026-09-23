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Иван Янев: Независимостта не е подарък, отстоява се с дипломация

Иван Янев: Независимостта не е подарък, отстоява се с дипломация
Снимка: БТА

На 22 септември 1908 г. българските държавници не попитаха дали моментът е идеален, каза той

Независимостта не е подарък, тя се заявява с политическа воля, отстоява се с дипломация, защитава се последователно и изисква държавническа смелост, каза депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев в декларация от парламентарната трибуна по повод вчерашния празник 22 септември.

През 1908 г. начело на българското правителство застава Александър Малинов, лидер на демократическата партия. Именно неговото управление остава завинаги свързано с един от най-смелите и далновидни държавнически актове, след възстановяването на българската държава, добави Янев. Но пътят към 23 септември не започва с този ден, България внимателно следи международната обстановка и търси подходящия момент да отхвърли последните ограничения върху своя суверенитет, които произтичат от Берлинския договор, отбеляза той.

С един акт България прави последната крачка към пълния си международен суверенитет. Фердинанд се провъзгласява за цар на българите, а България за царство, но това не е просто промяна на титлата, а е политическо решение, държавническа воля и категорично заявление, че България няма да бъде зависима държава, каза Иван Янев. Той посочи, че след 22 септември България трябва да отстои своето решение чрез дипломация, преговори, финансова политика и готовност да защитава националния си интерес. 

Независимостта днес не означава да се изолираме, да бъдем сами и да затворим България от света, а означава да бъдем равноправни, да имаме собствена позиция и да участваме в решенията, определящи общото ни бъдеще, както и да бъдем уважаван партньор, заяви народният представител.

На 22 септември 1908 г. българските държавници не попитаха дали моментът е идеален, те видяха възможност и поеха риск - това е държавничеството и именно от него имаме нужда днес, а не да чакаме някой друг да взема решение вместо нас, допълни Янев.

Независимостта не е врата, която веднъж е отворена и завинаги остава отворена. Тя е ключ, който всяко поколение трябва да има смелостта да държи здраво. Днес е наш ред да пазим ключа, да пазим държавата, да пазим България, каза той.

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