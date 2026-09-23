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Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини
Снимка: Фейсбук-страницата на Vero Volley

Селекционерът на България поема женски клубен отбор за първи път в кариерата си

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини официално започна нов етап в своята кариера.

54-годишният специалист беше представен като старши треньор на италианския Веро Волей за сезон 2026/27.

Бленджини отпътува за Милано непосредствено след края на участието на България на Европейското първенство. Националният отбор приключи кампанията си след поражение от Германия на осминафиналите.

При пристигането си на летището италианецът беше посрещнат с шал на новия си клуб. Няколко часа по-късно той премина и през официалното си представяне пред медиите.

Договорката между Бленджини и Веро Волей е била постигната още през август. До присъединяването му тренировъчният процес беше воден от членовете на неговия щаб.

Назначението е историческо за кариерата на специалиста, тъй като за първи път той ще бъде начело на женски клубен отбор.

Бленджини ще съчетава работата си във Веро Волей със задълженията си като селекционер на България. Договорът му с националния отбор е до 2028 година.

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