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Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"
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За разбиването на плочата стана ясно по-рано днес от Слави Трифонов, който сподели във Фейсбук, че собственоръчно е разбил паметника, който беше поставен от близките на загиналите в началото на месец април

„Без думи. Да се бяха свързали с нас, след като не сме имали разрешение, без значение дали някакви глоби. Каквото и да е това, какво е. Това даже не е вандализъм. Това минава отвъд абсолютно всичко. Това е паметна плоча на 6 починали човека. Мисля, че преживяхме 8 месеца непосилни неща. Това какво е? Моля прокуратурата да се самосезира. Ако наистина има обективност в тази държава, има някакъв закон“.

Така Ралица Асенова, майката на Николай Златков, коментира пред БНТ разбитата паметна плоча на загиналите на Петрохан и Околчица.

За разбиването на плочата стана ясно по-рано днес от Слави Трифонов, който сподели във Фейсбук, че собственоръчно е разбил паметника, който беше поставен от близките на загиналите в началото на месец април.

„Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож, и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз! Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа“, написа Трифонов.

В момента районът около счупената паметна плоча на "Петрохан" е отцепен.

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