Талант на Андерлехт отказал трансфер в Лудогорец, а сега няма да играе

Марио Струйкенс изглежда е към края на престоя си в Андерлехт, след като старши треньорът Витор Бруно и спортният директор Оливие Ренар вече не разчитат на него, съобщава „Het Nieuwsblad“.

През лятото 21-годишният полузащитник е бил трансферна цел на редица клубове, сред които и Лудогорец.

Ръководството на Андерлехт е било готово да приеме офертата на 14-кратния шампион на България. Самият футболист обаче не е проявил интерес към възможността да играе в Първа лига и е настоявал да премине в по-силно европейско първенство.

След края на трансферния прозорец се появи информация, че Струйкенс е водил разговори с Вердер Бремен за личните си условия. Интерес към него проявяват още Монако и Ница.

Полузащитникът е роден в Белгия и е част от школата на Андерлехт от осемгодишна възраст. Той дебютира за първия отбор едва на 17 години и вече има четири сезона и половина при мъжете.

През лятото Струйкенс получи паспорт на Демократична република Конго и вече е национал на африканската държава.

Заради конфликта с ръководството на Андерлехт обаче той все още няма нито един официален мач през настоящия сезон.

Според белгийското издание единствената възможност пред него до отварянето на зимния трансферен прозорец е да играе за втория отбор на клуба във второто ниво на местния футбол.

Договорът на Струйкенс с Андерлехт е до юни 2028 година, а пазарната му стойност се оценява на 4,5 милиона евро.