Най-малко петима души загинаха при руски удари в различни части на Украйна

Най-малко петима души са загинали, а над 20 са ранени при руски удари в различни части на Украйна, съобщи ДПА, позовавайки се на официални представители.

Двама души са загинали в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му най-малко 22 души са били ранени при атаките.

Удари са нанесени и по град Суми в североизточната част на страната. Ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров съобщи за поражения на четири места в града, като са били засегнати жилищен район и гражданска инфраструктура. По информация на местните власти има един ранен.

В Харков един човек е загинал, а няколко са били ранени, съобщи кметът Игор Терехов. В град Изюм, в Харковска област, осем души са пострадали при ударите. Властите съобщиха и за прекъсвания на електрозахранването в няколко района.

Един човек е загинал при атака в село Кушугум в Запорожка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Михайло Семикин.

В Одеска област е бил атакуван товарен кораб под флага на Антигуа и Барбуда. Губернаторът Олег Кипер съобщи, че украинският капитан на плавателния съд е загинал. Останалите членове на екипажа са били евакуирани, а възникналият пожар е потушен.

По думите на Кипер руските сили са атакували и складове за лекарства, хранителни продукти и стоки за бита. Ударите са били нанесени последователно за кратък период.

Руското министерство на отбраната представи различна версия за целите на атаките. Ведомството съобщи, че руските сили са поразили складово съоръжение край Киев, в което са се съхранявали компоненти за производство на безпилотни летателни апарати, както и оръжеен завод.

Според руското министерство в Одеса са били атакувани три логистични центъра с военни материали и стоки с двойно предназначение, предназначени за украинските въоръжени сили. Посочва се и че в региона е бил поразен склад за компоненти за дронове.

Руското ведомство потвърди и удара срещу кораба, но заяви, че плавателният съд е превозвал военни товари към Одеса.