Новини
Търси
Подкаст
Свят

Най-малко петима души загинаха при руски удари в различни части на Украйна

Най-малко петима души загинаха при руски удари в различни части на Украйна
АР/БТА

Киев, Суми, Харков и Одеска област са сред засегнатите райони

Най-малко петима души са загинали, а над 20 са ранени при руски удари в различни части на Украйна, съобщи ДПА, позовавайки се на официални представители.

Двама души са загинали в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му най-малко 22 души са били ранени при атаките.

Удари са нанесени и по град Суми в североизточната част на страната. Ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров съобщи за поражения на четири места в града, като са били засегнати жилищен район и гражданска инфраструктура. По информация на местните власти има един ранен.

В Харков един човек е загинал, а няколко са били ранени, съобщи кметът Игор Терехов. В град Изюм, в Харковска област, осем души са пострадали при ударите. Властите съобщиха и за прекъсвания на електрозахранването в няколко района.

Един човек е загинал при атака в село Кушугум в Запорожка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Михайло Семикин.

В Одеска област е бил атакуван товарен кораб под флага на Антигуа и Барбуда. Губернаторът Олег Кипер съобщи, че украинският капитан на плавателния съд е загинал. Останалите членове на екипажа са били евакуирани, а възникналият пожар е потушен.

По думите на Кипер руските сили са атакували и складове за лекарства, хранителни продукти и стоки за бита. Ударите са били нанесени последователно за кратък период.

Руското министерство на отбраната представи различна версия за целите на атаките. Ведомството съобщи, че руските сили са поразили складово съоръжение край Киев, в което са се съхранявали компоненти за производство на безпилотни летателни апарати, както и оръжеен завод.

Според руското министерство в Одеса са били атакувани три логистични центъра с военни материали и стоки с двойно предназначение, предназначени за украинските въоръжени сили. Посочва се и че в региона е бил поразен склад за компоненти за дронове.

Руското ведомство потвърди и удара срещу кораба, но заяви, че плавателният съд е превозвал военни товари към Одеса.

 

Още по темата

Украйна атакува Русия с дронове: един загинал и четирима ранени

Украйна атакува Русия с дронове: един загинал и четирима ранени

Руски удари по Киев раниха 18 души, сред тях две деца

Руски удари по Киев раниха 18 души, сред тях две деца

Тръмп и Зеленски обсъдиха решение за войната в Украйна

Тръмп и Зеленски обсъдиха решение за войната в Украйна

ЕС отпуска 3 млрд. евро на Украйна след изпълнени реформи

ЕС отпуска 3 млрд. евро на Украйна след изпълнени реформи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Водещи

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

  • Преди 17 минути
Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

  • Преди 27 минути
Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

  • Преди 52 минути
Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Какво отреди жребият за Купата на България?

Какво отреди жребият за Купата на България?

  • Преди 1 час
Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

  • Преди 1 час
Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

  • Преди 2 часа
Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа
40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

  • Преди 2 часа