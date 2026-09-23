Зидан готви офанзивна Франция за дебюта си срещу Турция

Зинедин Зидан вече работи усилено по подготовката на Франция за своя дебют като национален селекционер. Първото изпитание пред световния шампион от 1998 година ще бъде гостуването на Турция на 25 септември в Лигата на нациите.

Още по време на началните тренировки започнаха да се очертават тактическите идеи на бившия наставник на Реал Мадрид. Според френските медии Зидан подготвя формация 4-3-3, при която Килиан Мбапе ще действа по левия фланг, а Усман Дембеле ще бъде поставен на върха на атаката.

„Искам отбор, който играе добре и поема инициативата. Когато не разполагаме с топката, трябва да бъдем балансирани и много концентрирани при преходите“, обясни Зидан пред TF1.

По време на първата пълноценна тренировка селекционерът използва трима футболисти в средата на терена, което допълнително подсказва, че системата 4-3-3 ще бъде предпочетеният вариант за двубоя в Турция.

Мбапе пропусна едно от заниманията заради леко неразположение. На този етап обаче няма сериозни притеснения около състоянието на капитана и се очаква той да бъде на разположение.

С назначаването на Зидан започва нов четиригодишен цикъл за френския национален отбор. Легендарният бивш футболист обаче не възнамерява да чака дълго за резултати и постави победата като първа непосредствена цел.

„Аз съм състезател и искам да печеля. Това е единственото, което ме интересува. Когато започна работа с играчите, ще мисля как да спечелим първия си мач в Турция“, категоричен беше Зидан.