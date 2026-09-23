Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Дейвид Алаба е близо до продължаване на кариерата си в италианската Серия А. Бившият защитник на Реал Мадрид е постигнал устно споразумение с Удинезе, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Очаква се двете страни да уточнят последните подробности преди официализирането на сделката. 34-годишният капитан на Австрия е свободен агент, след като договорът му с Реал изтече в края на миналия сезон и не беше подновен.

Алаба пристигна на „Сантиаго Бернабеу“ през лятото на 2021 година след раздялата си с Байерн Мюнхен. Още през първия си сезон той се утвърди като важна фигура и помогна на мадридчани да спечелят Ла Лига, Шампионската лига и Суперкупата на Испания.

Впоследствие австриецът беше преследван от редица контузии, които значително ограничиха изявите му. За пет сезона с екипа на Реал Алаба записа общо 131 мача и спечели 11 трофея. През последната си кампания той участва само в 16 срещи във всички турнири.

Въпреки проблемите на клубно ниво защитникът запази водещата си роля в националния отбор на Австрия и игра във всичките му четири мача на Световното първенство през лятото.

Името на Алаба беше свързвано с Интер, Милан и Ювентус, но към момента Удинезе изглежда най-близо до неговия подпис. Ако преговорите приключат успешно, италианският клуб ще привлече един от най-титулуваните свободни агенти на пазара.