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Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ
АР/БТА

В речта си Пезешкиян показа снимки на покойния върховен лидер Али Хаменей

Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви пред Общото събрание на ООН, че страната му е станала жертва на американска и израелска агресия, предаде Асошиейтед прес, като Ройтерс също цитира думите му.

В речта си Пезешкиян показа снимки на покойния върховен лидер Али Хаменей и на над 150 ученици, които според него са били убити в първите дни на войната.

„Ние само се защитавахме. Не сме терористи“, заяви иранският президент. По думите му Иран е бил подложен на „подли атаки и агресии“, на които е отговорил с всички свои сили.

Пезешкиян подчерта, че Техеран няма намерение да се предаде във войната със САЩ, но същевременно заяви готовност за дипломация и преговори като начин за прекратяване на конфликта.

„Тръмп и онези, които се опитват да ни сплашват, трябва да разберат, че сме готови за диалог, дипломация и преговори, но без да приемаме езика на силата“, каза той.

Американските представители напуснаха залата след началото на речта на иранския президент.

Пезешкиян заяви също, че Иран не е атакувал цивилни населени места. В същото време при ирански атаки от началото на войната са загинали цивилни, сред които моряци и работници мигранти.

Иранският президент пристигна в Ню Йорк при засилени мерки за сигурност и засилено медийно внимание. Речта му последва тази на американския президент Доналд Тръмп, който ден по-рано предупреди, че може да „унищожи“ Ислямската република, ако скоро не бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната.

По-късно Тръмп съобщи пред журналисти, че неговите главни пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са разговаряли около три часа с ирански представители в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Американският президент не даде подробности за съдържанието на разговорите, но ги определи като „много добра среща“.

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