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Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите
БТА

Те коментираха номерата си в бюлетината след жребия на ЦИК

Кандидати за президент и представители на партии и инициативни комитети изразиха очаквания за изборите. Те коментираха номерата си в бюлетината след жребия на Централната избирателна комисия (ЦИК) за номерата в бюлетината за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент, които ще се състоят на 25 октомври 2026 г.

"България трябва да се върне като център на Балканите. България трябва да бъде велика държава и ние трябва да върнем политиката да работи за българския народ, каза кандидатът за президент Георги Димов", след като според жребия на ЦИК той и канидатът за вицепрезидент Димитър Шивиков ще бъдат с номер 1 в бюлетината.

"Ние сме суверенна партия. Знаете ли какво е суверен - това е народът. Народът трябва да живее добре, защото до няколко години може да станем само територия", допълни Димов, цитиран от БТА.

"Много съм щастлив от този номер – номер 4. Четирилистната детелина е една", каза Константин Вълков, съпредседател на Инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев. 

"Преди десет години се кандидатирах за първи път за кмет на община Елин Пелин, тогава изборите бяха на 25 октомври с балотаж на 1 ноември. За мен е знаков 1 ноември, като събирателен образ на българщината - тогава победих на балотажа с номер 9 и този номер ми е познат, побеждавал съм с него", каза кандидатът за президент Ивайло Симеонов, който заедно с Косьо Стойчев като кандидат за вицепрезидент е под номер 9 в бюлетината след жребия на ЦИК. 

"Влизаме в изборите, за да върнем правовата държава, върховенството на закона и справедливостта. Законите в България трябва да важат за всички еднакво", каза кандидатът за президент Мария Колева, която заедно с Валери Велковски като кандидат за вицепрезидент са под номер 10 в бюлетината след жребия на ЦИК. 

Внесохме жалба за започване на процедура в Народното събрание за импийчмънт на Илияна Йотова, защото не може президентът да нарушава Конституцията и да помилва наркобос без основание, допълни тя.

Петър Петров от "Възраждане" каза, че партията е с номер 11 и за тях номерът не е от значение. Винаги сме казвали, че номерата трябва да отпаднат, а кандидатите да бъдат изписани по азбучен ред, посочи той. Влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти, отбеляза Петров.

"Призовавам всички български граждани да подкрепим Радостин Василев за поста за президент, защото той беше първият, който каза истината за президента Йотова", каза Христо Расташки от МЕЧ след жребия на ЦИК, според който Радостин Василев и Красимир Манов като кандидат за вицепрезидент са под номер 17 в бюлетината. 

Номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25, каза Емил Стоименов, съпредседател на Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че г-жа Йотова и г-н Вълчев ще водят България по европейския ѝ път без да загърбят националните ни интереси.

Другият съпредседател на комитета Крум Зарков каза: "Имаме ясен номер. Имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври".

Ние сме последния номер, но ще бъдем първи, каза кандидатът за президент Венцислав Ангелов, който заедно с Атанас Стефанов като кандидат за вицепрезидент е под номер 27 в бюлетината.

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