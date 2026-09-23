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Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро
Прессекретариат на държавния глава

Мостафа Мадбули подчерта значимата роля на България в отношенията между Европейския съюз и Египет.

Възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество във всички сфери от взаимен интерес обсъдиха президентът Илияна Йотова и министър-председателят на Египет Мостафа Мадбули на среща в Ню Йорк, проведена в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, съобщават от прессекретариата на държавния глава. 

Двамата подчертаха високото ниво на политически контакти между България и Египет. Държавният глава поднови отдавна отправената покана към президента Абдел Фатах ас Сиси за посещение в България.

Министър-председателят Мостафа Мадбули подчерта значимата роля на България в отношенията между Европейския съюз и Египет.

Илияна Йотова открои възможностите за съвместни проекти между България и Египет в областта на енергетиката във време, в което са поставени пред риск доставките на горива. Президентът подчерта, че суровините, внасяни от Египет, подпомагат българското военно производство.

Българският държавен глава и египетският премиер обсъдиха и възможностите за стимулиране на развитието на туризма между двете държави. Двамата подчертаха необходимостта от откриване на директна авиолиния София – Кайро.

Много граждани на Египет са завършили висше образование в България и те са естествен мост между нашите два народа“, посочи Илияна Йотова.

Президентът открои важната роля на Египет в разрешаването на конфликтите в Близкия изток. На срещата беше подчертана необходимостта от възстановяването на корабоплаването в Ормузкия проток, тъй като затварянето му има негативни ефекти върху доставките в целия свят.

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