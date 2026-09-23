Катастрофа край проход Стражата възпрепятства движението по Подбалканския път

Катастрофа в района на проход Стражата възпрепятства временно движението по Подбалканския път, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за пътния инцидент е подаден на тел. 112 към 17:30 ч.

По предварителни данни поради отклонено внимание 21-годишен шофьор се е блъснал с управлявания от него лек автомобил „Хюндай" в автобус, превозващ туристи, предава БТА.

При произшествието е пострадал само младият мъж, транспортиран е в пловдивска болница.

Той и шофьорът на автобуса са тествани с дрегер, стойностите са отрицателни. От служители на Районно управление - Карлово е създадена организация възможно най-бързо пътната лента да бъде освободена и трафикът възстановен. Към момента не е възможно преминаването на автомобили от Пловдив към Калофер. Обходен маршрут има само откъм Казанлък, през Павел баня, Турия и Брезово.