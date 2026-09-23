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Анди Мъри и Рафаел Надал отново един срещу друг на корта

Анди Мъри и Рафаел Надал отново един срещу друг на корта
АП/БТА

Двете тенис легенди ще поведат отбори в демонстративно събитие по случай десетата годишнина на академията на испанеца

Анди Мъри и Рафаел Надал ще се срещнат отново на корта десет години след последния официален мач помежду им.

Британецът е обявен за капитан на отбор, който ще се изправи срещу тим, воден от Надал. Демонстративното събитие ще се проведе на 3 октомври в Манакор и е част от честванията на десетата годишнина на тенис академията на испанеца в Майорка.

Двамата са играли един срещу друг 24 пъти в професионалния тур, като Надал води със 17:7 победи. Последният им двубой беше на полуфиналите на турнира в Мадрид през 2016 година, когато Мъри спечели в два сета.

И двамата сложиха край на професионалните си кариери през 2024 година. Предстоящото събитие ще им даде възможност отново да застанат от двете страни на мрежата пред публика, макар този път в различен формат.

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