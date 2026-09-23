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Боримиров за жребия: Левски ще подходи максимално сериозно

Боримиров за жребия: Левски ще подходи максимално сериозно
БТА

„Сините“ ще гостуват на победителя от сблъсъка между Спартак Плевен и Крумовград за Купата на България

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира жребия за Купата на България. Столичният тим ще гостува на победителя от двубоя между Спартак Плевен и Крумовград.

„И двата отбора са приемливи. Ние ще се отнесем максимално сериозно към всеки един от тях. Надявам се условията да бъдат добри, за да може да се играе футбол“, заяви Боримиров.

Той допълни, че Спартак Плевен провежда домакинските си срещи в Ловеч, където според него има добри условия за игра.

Боримиров обясни и причината за отлагането на мача с Лудогорец, като подчерта натоварената програма на „сините“.

„Във футболистите има умора. Някои от тях имат и болежки, които са предпоставка за контузии. Затова отложихме мача с Лудогорец“, каза още директорът на Левски.

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