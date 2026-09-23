Какво отреди жребият за Купата на България?
Двубоите от 1/16 финалите на турнира ще се изиграят между 16 и 19 октомври
Днес бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг и 1/16 финалите на турнира Купа на България. Специалното в тазгодишното издание на тегленето бе представянето на новата купа, която ще се връчва на шампионите в надпреварата.
Срещите между отборите от аматьорския футбол и тези от Втора лига ще се проведат на 3 и 4 октомври, а тези от следващия кръг в диапазона между 16 и 19 октомври.
Ето какви срещи ще могат да се наблюдават в първия редовен кръг на турнира:
Волов (Шумен)/Черноморец Бургас - Ботев Пловдив
Локомотив Мездра/Пирин Благоевград - Ямбол/Хебър
Национал София/Локомотив Горна Оряховица - Септември София
Родопа Смолян/Несебър - ЦСКА
Черноморец Балчик/Етър - Спартак Варна
Загорец/Рилски спортист - Дунав Русе
Ботев Нови Пазар/Вихрен - Локомотив София
Нефтохимик/Спортист Своге - ЦСКА 1948
Крумовград/Спартак Плевен - Левски
Беласица/Добруджа - Бдин Видин/Монтана
Миньор Перник/Берое - Лудогорец
Чавдар Троян/Марек - Черно море
Оборище/Янтра Габрово - Локомотив Пловдив
Балкан Ботевград/Фратрия - Ботев Враца
Спартак Пловдив/Ботев Ихтиман - Арда Кърджали
Бенковски/Академик Свищов - Славия