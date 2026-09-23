Какво отреди жребият за Купата на България?

Днес бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг и 1/16 финалите на турнира Купа на България. Специалното в тазгодишното издание на тегленето бе представянето на новата купа, която ще се връчва на шампионите в надпреварата.

Срещите между отборите от аматьорския футбол и тези от Втора лига ще се проведат на 3 и 4 октомври, а тези от следващия кръг в диапазона между 16 и 19 октомври.

Ето какви срещи ще могат да се наблюдават в първия редовен кръг на турнира:

Волов (Шумен)/Черноморец Бургас - Ботев Пловдив

Локомотив Мездра/Пирин Благоевград - Ямбол/Хебър

Национал София/Локомотив Горна Оряховица - Септември София

Родопа Смолян/Несебър - ЦСКА

Черноморец Балчик/Етър - Спартак Варна

Загорец/Рилски спортист - Дунав Русе

Ботев Нови Пазар/Вихрен - Локомотив София

Нефтохимик/Спортист Своге - ЦСКА 1948

Крумовград/Спартак Плевен - Левски

Беласица/Добруджа - Бдин Видин/Монтана

Миньор Перник/Берое - Лудогорец

Чавдар Троян/Марек - Черно море

Оборище/Янтра Габрово - Локомотив Пловдив

Балкан Ботевград/Фратрия - Ботев Враца

Спартак Пловдив/Ботев Ихтиман - Арда Кърджали

Бенковски/Академик Свищов - Славия