Напрежение на протеста пред Столична община

Пред Столична община започна планиран протест с искане за оставка на столичния кмет Васил Терзиев, но

още в началото на демонстрацията възникна напрежение между протестиращите и силите на реда. До ескалацията на протеста се стигна буквално в първите минути, тъй като някои демонстранти са поискали да свалят украинското знаме.

В района са изпратени много полицейски служители.

На протеста присъства Недялко Недялков, който спори със силите на реда.

Разменят се думи като "комунисти", "срам за България", "За има мир, Путин в Сибир", както и обидни думи, а някои от демонстрантите показват обидни знаци.

Издигнат бе и лозунг "Тук не е Петрохан".

Организаторите бяха посочиха във Фейсбук, че протестът е основно заради "връзките на Терзиев и спонсорирането на Ивайло Калушев".