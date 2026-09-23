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Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община
Таралеж

В района са изпратени много полицейски служители

Пред Столична община започна планиран протест с искане за оставка на столичния кмет Васил Терзиев, но 

още в началото на демонстрацията възникна напрежение между протестиращите и силите на реда. До ескалацията на протеста се стигна буквално в първите минути, тъй като някои демонстранти са поискали да свалят украинското знаме. 

В района са изпратени много полицейски служители. 

На протеста присъства Недялко Недялков, който спори със силите на реда.

Разменят се думи като "комунисти", "срам за България", "За има мир, Путин в Сибир", както и обидни думи, а някои от демонстрантите показват обидни знаци. 

Издигнат бе и лозунг "Тук не е Петрохан".

Организаторите бяха посочиха във Фейсбук, че протестът е основно заради "връзките на Терзиев и спонсорирането на Ивайло Калушев". 

 

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