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Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района
БТА

До момента от селището са изведени 40 души, но евакуацията продължава,

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара във вилна зона "Отдих", в землището на селата Михилци и Песнопой, съобщи пред журналисти кметът Ива Вълчева.

До момента от селището са изведени 40 души, но евакуацията продължава, допълни областният управител на Пловдив Георги Янев, цитиран от БТА.

Няма данни за пострадали хора.

Системата BG-Alert за предупреждение на населението бе задействана в 14:58 ч. Разпоредена е незабавна евакуация на хората, но някои от тях отказват да напуснат къщите си. До момента са изгорели три вили, каза Янев и допълни, че теренът е труднодостъпен.

Два хеликоптера на Министерството на отбраната се включиха в гасителните дейности.

"На място са екипи на пожарната и доброволци. Много собственици на къщи във вилната зона също са на място, за да разберат какво се случва с имотите им. Нямаме никаква статистика колко са законните и незаконните къщи в района", посочи кметът на Хисаря и допълни, че само около 20-30 души са постоянно живеещите. 

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