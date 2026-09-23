Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Пожарът във вилна зона "Отдих" в землището на селата Песнопой и Михилци в община Хисаря е овладян, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Васил Димов.

"Огнеборците продължават да работят по отделни локални огнища. Шест екипа на пожарната ще дежурят през нощта", добави Димов, цитиран от БТА.

На място остават и полицейски служители.

"Продължават да не се допускат собствениците на вили, като около 15 от тях тази вечер ще бъдат настанени в хотели в Хисаря", съобщи кметът Ива Вълчева.

Утре ще има обобщена информация каква площ е засегнал пожарът и колко са пострадалите постройки.

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара, съобщи по-рано пред журналисти кметът Ива Вълчева.

До момента от селището са изведени 40 души, но евакуацията продължава, допълни областният управител на Пловдив Георги Янев. Няма данни за пострадали хора.