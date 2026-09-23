Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ден преди присъдата: Протестиращи искат най-тежкото наказание за убиеца на Евгения Владимирова

Ден преди присъдата: Протестиращи искат най-тежкото наказание за убиеца на Евгения Владимирова
ТАРАЛЕЖ

ВКС промени присъдите на Орлин Владимиров и баща му, първоначално те бяха доживотни без право на замяна

Доживотни присъди без право на замяна за Орлин Владимиров и баща му Пламен. Това поискаха протестиращи, събрали се пред Съдебната палата в София. Двамата мъже вече получиха най-тежкото наказание на две инстанции заради бруталното убийство на Евгения, чието тяло беше намерено натъпкано в куфар и изхвърлено, но след това двама съдии от ВКС промениха присъдите.

Помагачът Пламен, захвърлил куфара край Перник, беше оправдан, а убиецът Орлин получи 20 години.

Припомняме, че Евгения изчезна през октомври 2021 г., а месец след това беше открит и куфарът с тялото й. Последваха самопризнания на двамата мъже. Криминалният психолог от Асес Велина Владимирова каза пред събралите се хора на Съдебната палата:

"Чух го с ушите си, те направиха самопризнания, разказаха в детайли как са планирали това зверско убийство. Няма съмнение, че става дума за предумишлено убийство"

Новото заседание на ВКС е в четвъртък сутрин.

Още по темата

„Убиецът е на свобода, страхувам се за внуците си“: Говори майката на убитата и разчленена в куфар Евгения (ВИДЕО)

„Убиецът е на свобода, страхувам се за внуците си“: Говори майката на убитата и разчленена в куфар Евгения (ВИДЕО)

„Това е второ убийство“: Братът на Евгения избухна след съдебния обрат

„Това е второ убийство“: Братът на Евгения избухна след съдебния обрат

Людмил Рангелов за Евгения, открита в куфар: Законът освобождава укривателя на убиец от наказание

Людмил Рангелов за Евгения, открита в куфар: Законът освобождава укривателя на убиец от наказание

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Зам.-кметът на София Ирина Дакова: Провокация е случващото се пред Народния театър

Зам.-кметът на София Ирина Дакова: Провокация е случващото се пред Народния театър

Катастрофа край проход Стражата възпрепятства движението по Подбалканския път

Катастрофа край проход Стражата възпрепятства движението по Подбалканския път

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Водещи

Най-важното от спорта на 23.09.2026 година

Най-важното от спорта на 23.09.2026 година

  • Преди 2 минути
Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

  • Преди 4 минути
Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Зеленски: Русия трябва да бъде лишена от приходите за войната

Зеленски: Русия трябва да бъде лишена от приходите за войната

  • Преди 12 минути
Най-важното от света на 23.09.2026-та г.

Най-важното от света на 23.09.2026-та г.

  • Преди 17 минути
Велислава Петрова: България разширява политическия и икономическия диалог с партньори от различни региони

Велислава Петрова: България разширява политическия и икономическия диалог с партньори от различни региони

  • Преди 19 минути
Любомир Кючуков: ЕС престана да бъде „мека сила"

Любомир Кючуков: ЕС престана да бъде „мека сила"

Йотова: Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на сигурност

Йотова: Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на сигурност

  • Преди 45 минути
БФ Борба с остра позиция срещу кандидатурата на Тодор Ангелов

БФ Борба с остра позиция срещу кандидатурата на Тодор Ангелов

  • Преди 54 минути
Илияна Йотова: ООН трябва да докаже, че не само може да събира държавите, но и да действа

Илияна Йотова: ООН трябва да докаже, че не само може да събира държавите, но и да действа

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който неясният сигнал трябва да стане конкретен въпрос

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който неясният сигнал трябва да стане конкретен въпрос

  • Преди 1 час
Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси

Велислава Петрова се срещна с помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси

  • Преди 1 час
Роналдо не мисли за отказване и се прицели в гол №1000

Роналдо не мисли за отказване и се прицели в гол №1000

  • Преди 2 часа
Израел: Голанските възвишения ще останат под наш контрол завинаги

Израел: Голанските възвишения ще останат под наш контрол завинаги

  • Преди 2 часа
Лавров: Русия няма да спира бойните действия в Украйна

Лавров: Русия няма да спира бойните действия в Украйна

  • Преди 2 часа