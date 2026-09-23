Ден преди присъдата: Протестиращи искат най-тежкото наказание за убиеца на Евгения Владимирова
ВКС промени присъдите на Орлин Владимиров и баща му, първоначално те бяха доживотни без право на замяна
Доживотни присъди без право на замяна за Орлин Владимиров и баща му Пламен. Това поискаха протестиращи, събрали се пред Съдебната палата в София. Двамата мъже вече получиха най-тежкото наказание на две инстанции заради бруталното убийство на Евгения, чието тяло беше намерено натъпкано в куфар и изхвърлено, но след това двама съдии от ВКС промениха присъдите.
Помагачът Пламен, захвърлил куфара край Перник, беше оправдан, а убиецът Орлин получи 20 години.
Припомняме, че Евгения изчезна през октомври 2021 г., а месец след това беше открит и куфарът с тялото й. Последваха самопризнания на двамата мъже. Криминалният психолог от Асес Велина Владимирова каза пред събралите се хора на Съдебната палата:
"Чух го с ушите си, те направиха самопризнания, разказаха в детайли как са планирали това зверско убийство. Няма съмнение, че става дума за предумишлено убийство"
Новото заседание на ВКС е в четвъртък сутрин.