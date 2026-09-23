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Балтийските държави искат 500 млн. евро от ЕС за защита от дронове

Балтийските държави искат 500 млн. евро от ЕС за защита от дронове
АР/БТА

Литва, Латвия и Естония са поискали от Европейската комисия допълнително финансиране за придобиване на системи за противодействие на дронове

Литва, Латвия и Естония са поискали от Европейската комисия допълнително финансиране за придобиване на системи за противодействие на дронове, съобщи пред Ройтерс литовският министър на отбраната Робертас Каунас.

Трите балтийски държави искат да закупят съвместно необходимите способности, като предпочитат оборудването да бъде произведено от европейската отбранителна индустрия.

По думите на Каунас конкретният размер на поисканото финансиране все още не е уточнен. Финландският вестник „Илталехти“ обаче съобщи, че Литва, Латвия и Естония са поискали общо 500 млн. евро.

Инициативата идва на фона на зачестилите атаки с дронове с голям обсег между Русия и Украйна. Част от безпилотните апарати са навлизали във въздушното пространство на балтийските държави, което засилва опасенията за разширяване на последиците от войната към територията на НАТО.

„Разглеждаме възможността да придобием тези способности съвместно, като предпочитание ще бъде дадено на европейската отбранителна индустрия“, заяви Каунас.

Според него подобна покупка ще укрепи защитата на трите държави и ще насърчи сътрудничеството между европейските отбранителни компании.

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