Хакер използва AI, за да проникне в десетки организации за пет дни

Китайскоговорящ хакер е използвал автономни агенти с изкуствен интелект, за да атакува до 100 организации в рамките на пет дни, съобщава „Форбс“, позовавайки се на разследване на компанията за киберсигурност Gambit Security.

Според изследователите хакерът е използвал модели на китайските компании DeepSeek и Moonshot AI, както и по-стара версия на Claude на американската Anthropic. Цялата операция е струвала около 8000 долара.

По данни на Gambit между 10 и 15 септември нападателят е получил достъп до най-малко 30 уебсайта. На използваната от него инфраструктура са били открити откраднати данни, инструменти с изкуствен интелект и инструкциите, подавани към моделите.

Сред потенциалните жертви са голяма американска компания от хотелиерския и ресторантьорския сектор, авиокомпания и онлайн търговец на модни стоки. Атакувани са били и по-малки компании, сред които оръжеен магазин в Минесота и търговец на козметика в Илинойс.

На сървърите са открити данни за най-малко 618 000 кредитни карти, от които около 488 000 са на американски граждани. Не е установено дали откраднатите данни са били използвани за извършване на финансови операции.

Как е действала схемата

Според Gambit хакерът е изградил инфраструктурата си още през юли и е използвал инструменти с отворен код за координиране на различни AI агенти. На моделите е подавал сайтовете на набелязаните организации и им е възлагал да откриват уязвимости.

Агентите са търсели алтернативни начини за проникване, когато първоначалният достъп е бил блокиран. При успешен пробив те са извличали данни и са инсталирали т.нар. скимъри – инструменти, които могат да крадат данни за банкови карти при въвеждането им в онлайн формуляри.

След това AI агентите са били инструктирани да заличават следите от извършените действия.

Изследователите са установили, че атаките са стрували между 3 и 180 долара на мишена. Според тях случаят показва как автономните AI системи могат да автоматизират значителна част от сложна кибератака с минимална човешка намеса.

Атаките продължават

Екипът на Gambit е започнал да уведомява засегнатите компании. Някои от тях са потвърдили, че са били атакувани, но досега никоя не е потвърдила публично пълния мащаб на операцията.

Cloudflare, чиито услуги са били използвани за инфраструктурата на нападателя, също е била уведомена и е започнала да изключва свързаните сървъри. Според изследователите обаче нападателите са успявали бързо да създават нови.

Киберпрестъпникът все още не е идентифициран, а според Gambit атаките изглежда продължават.

Случаят показва и че за подобни операции не е задължително да се използват най-новите AI модели. Комбинацията от по-стари системи и китайски модели с отворен код също може да позволи автоматизирането на мащабни кибератаки.