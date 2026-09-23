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Милей обвини ООН, че пренебрегва спора за Фолклендските острови

Милей обвини ООН, че пренебрегва спора за Фолклендските острови
АР/БТА

Аржентинският президент настоя за повече действия по дългогодишния спор с Великобритания

Аржентинският президент Хавиер Милей обвини ООН, че пренебрегва дългогодишния спор между Аржентина и Великобритания за Фолклендските острови, предаде Ройтерс.

В речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк Милей заяви, че международната организация не прави достатъчно за разрешаването на спора.

Аржентина отдавна претендира за суверенитет над островите, които се намират край нейното крайбрежие и са британска отвъдморска територия със собствено управление.

Двете държави водят война за островите през 1982 г., когато Великобритания си възвръща контрола над архипелага. Аржентина продължава да оспорва британския суверенитет и настоява въпросът да бъде решен чрез преговори.

Милей отправи критиките си към ООН на фона на продължаващите дипломатически спорове между Буенос Айрес и Лондон за статута на островите.

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