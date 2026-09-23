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Президентът Йотова се срещна с швейцарския си колега в Ню Йорк

Президентът Йотова се срещна с швейцарския си колега в Ню Йорк
Прессекретариат на президента

Йотова открои традициите и развитието на България във високите технологии

Президентът Илияна Йотова се срещна с швейцарския си колега Ги Пармлен в кулоарите на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Двамата обсъдиха общи проекти в областта на високите технологии, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Сътрудничеството между България и Швейцария в сферата на високите технологии е пример за отлично сътрудничество", заяви Йотова.

Пармлен, от своя страна, отбеляза активното развитие на двустранното сътрудничество между България и Швейцарската конфедерация, които честват 110 години от установяването на дипломатическите отношения помежду си.

Йотова открои традициите и развитието на България във високите технологии, като изтъкна добрата симбиоза между наука и икономика. Тя посочи дейността на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).

"България е една от шестте държави, избрани от Европейската комисия за изграждане на гигафабрика за изкуствен интелект", подчерта Йотова. Тя изрази надежда средствата за това да бъдат заложени в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС.

Йотова открои добрите и устойчиви резултати, които постига Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Държавният глава изрази надежда за засилване на инвеститорския интерес на Швейцария в България, като посочи редица успешни проекти.

Йотова и Пармлен обсъдиха и войната в Украйна.

Президентът отново изтъкна липсващата роля на Европа в преговорите за разрешаването на конфликта. "Швейцария е емблема за мир", посочи българският държавен глава.

Швейцарският президент представи пред Йотова предстояща инициатива за преговори за мир.

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