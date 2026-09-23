Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Над 95% от делата за бързи кредити, които стигат до мен, завършват с връщане на толкова пари, колкото е взел длъжникът – без лихви и такси, заяви пред БТВ съдията от Софийския районен съд Андрей Георгиев.

По думите му проблемът при бързите кредити е, че хора, които имат спешна нужда от пари, могат да се окажат в „дългова спирала“.

Той посочи, че хиляди, а в някои случаи и десетки хиляди дела годишно представляват битка на един човек срещу един кредитор.

Според него държавата трябва да има по-активна политика по този въпрос, а Комисията за защита на потребителите да използва по-сериозно правомощията си.

Георгиев коментира и промените в законодателството за потребителските кредити. Според него сред положителните промени са възможностите за санкции на неизрядни кредитори, както и въвеждането на повече изисквания за проверки преди отпускането на кредит.

Той обаче посочи, че България не прилага немския и френския модел, при който липсата на проверка дали клиентът може да върне кредита може да доведе до обявяването му за нищожен.