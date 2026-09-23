Новини
Търси
Подкаст
Общество

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците
Pixabay

Държавата трябва да има по-активна политика по този въпрос, посочи съдията

Над 95% от делата за бързи кредити, които стигат до мен, завършват с връщане на толкова пари, колкото е взел длъжникът – без лихви и такси, заяви пред БТВ съдията от Софийския районен съд Андрей Георгиев.

По думите му проблемът при бързите кредити е, че хора, които имат спешна нужда от пари, могат да се окажат в „дългова спирала“.

Той посочи, че хиляди, а в някои случаи и десетки хиляди дела годишно представляват битка на един човек срещу един кредитор.

Според него държавата трябва да има по-активна политика по този въпрос, а Комисията за защита на потребителите да използва по-сериозно правомощията си.

Георгиев коментира и промените в законодателството за потребителските кредити. Според него сред положителните промени са възможностите за санкции на неизрядни кредитори, както и въвеждането на повече изисквания за проверки преди отпускането на кредит.

Той обаче посочи, че България не прилага немския и френския модел, при който липсата на проверка дали клиентът може да върне кредита може да доведе до обявяването му за нищожен.

 

Още по темата

Парламентът ограничи ГПР по кредитите до пет пъти размера на законната лихва

Парламентът ограничи ГПР по кредитите до пет пъти размера на законната лихва

Лъчезар Богданов: 20% ръст на кредитите за домакинствата подхранва инфлацията

Лъчезар Богданов: 20% ръст на кредитите за домакинствата подхранва инфлацията

От банка в банка с „шофьор“: Как жертви се оказват с кредити за 300 000 лева

От банка в банка с „шофьор“: Как жертви се оказват с кредити за 300 000 лева

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Водещи

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

  • Преди 13 минути
Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

  • Преди 23 минути
Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

  • Преди 48 минути
Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Какво отреди жребият за Купата на България?

Какво отреди жребият за Купата на България?

  • Преди 1 час
Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

  • Преди 1 час
Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

  • Преди 2 часа
Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа
40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

  • Преди 2 часа