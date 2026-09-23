Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Русия и Украйна са проявили интерес към частично примирие, което да обхване ударите срещу енергийната инфраструктура и свързаните със зърното дейности, предаде Ройтерс.

Рубио коментира пред журналисти и преговорите с Иран, като посочи, че постигането на споразумение ще изисква продължителни и сериозни дипломатически усилия. Той допълни, че президентът Доналд Тръмп разполага и с варианти, които включват военна намеса.

Държавният секретар говори и за войната в Судан. Според него конфликтът няма да може да бъде прекратен, докато външните сили, които по думите му допринасят за продължаването му, не решат да използват влиянието си за постигане на край на бойните действия.