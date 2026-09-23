Новини
Търси
Подкаст
Свят

Новият кмет на Берлин отпразнува победата си с думи на турски

Новият кмет на Берлин отпразнува победата си с думи на турски
АР/БТА

След изборите Ералп завърши речта си на турски език с думите: „Tarih yazdık arkadaşlar“ – „Написахме история, приятели“

Елиф Ералп, дъщеря на турски политически бежанци, е начело на изборите за регионален парламент в Берлин и може да стане първата кметица на германската столица с мигрантски произход, ако „Левицата“ успее да състави управляваща коалиция.

Ералп, която е кандидат на „Левицата“, получи над 25% от гласовете на изборите на 20 септември. Потенциални партньори в управлението са Зелените и Социалдемократическата партия, получили съответно 14,3% и 12,1%.

След изборите Ералп завърши речта си на турски език с думите: „Tarih yazdık arkadaşlar“ – „Написахме история, приятели“.

По време на празненствата тя се включи в халай – традиционен танц, разпространен в Турция и сред турската диаспора. На събитието прозвуча и кюрдският лозунг „Jin, Jiyan, Azadî“ („Жена, живот, свобода“), както и музика на популярния турски изпълнител Таркан.

Историята на семейството ѝ е свързана с военния преврат в Турция от 12 септември 1980 г. Родителите на Ералп напускат страната след преврата и получават политическо убежище в Германия. Баща ѝ е бил лекар и синдикалист, а майка ѝ е била задържана заради организиране на работнички в предприятия, съобщава BBC Türkçe.

Ералп е родена през януари 1981 г. в Мюнхен. Според турската телевизия Halk TV родителите ѝ продължили политическата си дейност и в Германия и я водели на демонстрации още от ранна възраст.

Евентуалното ѝ издигане до ръководител на Берлин има и символично значение за многомилионната турска общност в Германия. Тя включва както потомци на работници, пристигнали в страната през 60-те и 70-те години, така и политически бежанци, студенти и представители на различни малцинствени групи.

В интервю пред DW Türkçe преди изборите Ералп заяви, че хората с турски произход искат да бъдат политически представени. Тя говори и за притесненията сред част от общността, свързани с расизма и възхода на „Алтернатива за Германия“.

Изборният резултат предизвика реакции и в Турция. В село в провинция Кайсери, откъдето произхожда бащата на Ералп, местни жители определиха успеха ѝ като повод за гордост. Председател на местно сдружение заяви пред вестник „Миллиет“, че за тях е голяма гордост човек от селото да бъде избран за кмет в Германия. Кметът на селото също я е поканил да посети района.

След изборите още девет кандидати от турски произход са влезли или са се завърнали в регионалния парламент на Берлин, според Halk TV.

Ералп е сравнявана и с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани заради мигрантския си произход и политическата си принадлежност към левицата.

Още по темата

Политически трус в Берлин: Крайната левица победи партията на канцлера Мерц

Политически трус в Берлин: Крайната левица победи партията на канцлера Мерц

Избирателната активност в Берлин е по-висока от тази на предишния вот

Избирателната активност в Берлин е по-висока от тази на предишния вот

Берлин гласува на фона на жилищна криза и ръст на престъпността

Берлин гласува на фона на жилищна криза и ръст на престъпността

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Водещи

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

  • Преди 17 минути
Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

  • Преди 27 минути
Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

  • Преди 52 минути
Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Какво отреди жребият за Купата на България?

Какво отреди жребият за Купата на България?

  • Преди 1 час
Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

  • Преди 1 час
Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

  • Преди 2 часа
Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа
40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

  • Преди 2 часа