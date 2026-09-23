Новият кмет на Берлин отпразнува победата си с думи на турски

Елиф Ералп, дъщеря на турски политически бежанци, е начело на изборите за регионален парламент в Берлин и може да стане първата кметица на германската столица с мигрантски произход, ако „Левицата“ успее да състави управляваща коалиция.

Ералп, която е кандидат на „Левицата“, получи над 25% от гласовете на изборите на 20 септември. Потенциални партньори в управлението са Зелените и Социалдемократическата партия, получили съответно 14,3% и 12,1%.

След изборите Ералп завърши речта си на турски език с думите: „Tarih yazdık arkadaşlar“ – „Написахме история, приятели“.

По време на празненствата тя се включи в халай – традиционен танц, разпространен в Турция и сред турската диаспора. На събитието прозвуча и кюрдският лозунг „Jin, Jiyan, Azadî“ („Жена, живот, свобода“), както и музика на популярния турски изпълнител Таркан.

Историята на семейството ѝ е свързана с военния преврат в Турция от 12 септември 1980 г. Родителите на Ералп напускат страната след преврата и получават политическо убежище в Германия. Баща ѝ е бил лекар и синдикалист, а майка ѝ е била задържана заради организиране на работнички в предприятия, съобщава BBC Türkçe.

Ералп е родена през януари 1981 г. в Мюнхен. Според турската телевизия Halk TV родителите ѝ продължили политическата си дейност и в Германия и я водели на демонстрации още от ранна възраст.

Евентуалното ѝ издигане до ръководител на Берлин има и символично значение за многомилионната турска общност в Германия. Тя включва както потомци на работници, пристигнали в страната през 60-те и 70-те години, така и политически бежанци, студенти и представители на различни малцинствени групи.

В интервю пред DW Türkçe преди изборите Ералп заяви, че хората с турски произход искат да бъдат политически представени. Тя говори и за притесненията сред част от общността, свързани с расизма и възхода на „Алтернатива за Германия“.

Изборният резултат предизвика реакции и в Турция. В село в провинция Кайсери, откъдето произхожда бащата на Ералп, местни жители определиха успеха ѝ като повод за гордост. Председател на местно сдружение заяви пред вестник „Миллиет“, че за тях е голяма гордост човек от селото да бъде избран за кмет в Германия. Кметът на селото също я е поканил да посети района.

След изборите още девет кандидати от турски произход са влезли или са се завърнали в регионалния парламент на Берлин, според Halk TV.

Ералп е сравнявана и с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани заради мигрантския си произход и политическата си принадлежност към левицата.