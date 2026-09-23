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Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе
БТА

Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение, а решението е окончателно

Апелативният съд в Бургас остави за постоянно в ареста двамата мъже, обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе. Решението на съда е окончателно.

Случаят е от 13 септември, когато конфликт между две групи в частен дом прерасна в сбиване и нападение с нож. При инцидента бяха ранени още четирима души, а 45-годишният мъж почина в линейка на път за болница в Бургас.

Според обвинението двамата задържани са действали в съучастие и са нанесли удари с нож в областта на белите дробове. За подобно престъпление законът предвижда между 10 и 20 години лишаване от свобода.

Съдът е приел, че събраните до момента доказателства са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за съпричастността на двамата към престъплението. Магистратите са отчели и риск те да се укрият или да извършат друго престъпление.

При преценката са взети предвид тежестта на обвинението, пътуванията на обвиняемите в чужбина и продължителният конфликт между семействата.

Защитата твърди, че двамата са били нападнати с метална тръба и са действали при самоотбрана. По делото предстоят ДНК експертиза на ножа, посочен като оръжие на престъплението, както и техническа експертиза на записи от охранителни камери.

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