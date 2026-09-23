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Костадин Костадинов: 16 700 души избраха двойката Костадинов - Волгин

Костадин Костадинов: 16 700 души избраха двойката Костадинов - Волгин
БТА

Кандидатът за президент на "Възраждане" заяви, че партията е избрала номинацията след допитване до своите симпатизанти

Около 16 700 души са подкрепили кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов - Петър Волгин в допитването, организирано от "Възраждане" преди обявяването на номинацията.

По думите на Костадинов ръководството на партията е имало мандат само да вземе окончателното решение, но е предпочело да се допита до своите симпатизанти.

След анкетата от "Възраждане" са обобщили пет основни цели, които според тях трябва да стоят пред България - независимост, благоденствие, обществено обединение, образователен напредък и сила.

Костадинов подчерта, че един от най-големите проблеми на страната е липсата на обща национална цел и тежкото разделение в обществото.

Той обясни и защо кандидатурата е била обявена именно на 22 септември във Велико Търново, като свърза избора с темата за българската независимост.

Като своя дългосрочна цел Костадинов посочи България след десет години да има по-голямо население, да се превърне в притегателен център и да успее да върне почти всички българи от чужбина.

По отношение на Илияна Йотова Костадинов заяви, че вижда сериозни различия във възгледите им за прехода, външната политика и отношението към войната в Украйна.

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