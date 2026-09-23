Комисията по регионална политика на НС отхвърли законопроект за движение на такситата в бус лентите

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание отхвърли на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от Иво Михайлов и група народни представители на 27 август 2026 г. Законопроектът е с номер 52-654-01-120, предава БТА.

Законопроектът беше отхвърлен с 7 гласа „за“, нито един „против“ и 14 „въздържал се“.

Законопроектът предвижда таксиметровите автомобили, когато превозват пътници, да могат да се движат в лентите, предназначени за превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, освен ако с пътна сигнализация изрично не е въведено ограничение.

Според мотивите целта е да се подобри градската мобилност и да се намали времето за придвижване на пътниците, използващи таксиметров транспорт. Посочва се, че в момента таксиметровите автомобили са приравнени на останалия автомобилен трафик по отношение на достъпа до бус лентите, въпреки че извършват регулирана обществена транспортна услуга.

Предвижда се компетентните органи да могат да ограничават движението на такситата в конкретни участъци чрез пътна сигнализация, когато това е необходимо за безопасността, пропускателната способност или редовността на обществения транспорт.

Промените предвиждат и допълване на санкционния режим, така че да бъде ясно регламентирана отговорността за движение в бус лента без право на това.

В мотивите се посочва, че предложението цели и подобряване на достъпа до транспорт за възрастни хора, хора с увреждания, родители с малки деца и други граждани, които използват таксиметрови услуги.

Законопроектът не предвижда значителни допълнителни разходи за държавния бюджет. Възможно е да се наложат организационни и технически промени в обмена на информация между общините и МВР, както и актуализиране на пътната сигнализация в участъци, където движението на таксита бъде ограничено.