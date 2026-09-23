40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

До момента общо 40 души са евакуирани от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой заради пожара в района на село Михилци. Това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев.

Пострадали няма.

Пожарът все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаването на огъня. На терен работят 16 екипа на пожарната и два хеликоптера на Военновъздушните сили. Задействани са всички районни управления на МВР в засегнатия район. Над 100 служители на МВР участват в действията по евакуация, като продължава извеждането на хора от застрашените места, предава БТА.

Областният управител Георги Янев пътува към мястото на пожара заедно с директора на Областната дирекция на МВР – Пловдив Васил Костадинов и директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД ПБЗН) – Пловдив ст. комисар Васил Димов.

„Прави се всичко възможно за ограничаване на огъня и за гарантиране на безопасността на хората. На терен са мобилизирани всички необходими сили и техника“, съобщи Георги Янев. Областният управител призовава гражданите в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР и пожарната и да не възпрепятстват евакуацията и работата на екипите.

Заради усложнената обстановка при пожара в района на село Михилци, община Хисаря, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-Alert за предупреждение на населението.