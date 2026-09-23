Пожар край пловдивско село - 11 екипа на пожарната се борят с пламъците

Пожар е избухнал край пловдивското село Михилци. Към мястото пътуват 11 екипа, които ще се включат в овладяването на огъня, съобщава БНТ.

Пламъците вече са близо до асфалтова база. От Областната пожарна служба съобщиха, че няма опасност за вилната зона „Отдих“.

По първоначална информация не става дума за горски пожар, а за огън в район със сухи треви в близост до вилната зона.

На място е изпратен и булдозер от СОД. Машината работи от дясната страна на пътя към вилната зона и подпомага ограничаването на разпространението на огъня.

Очаква се допълнителна информация за мащаба на пожара.

През юли миналата година в селото отново пострада след голям пожар, при който тръгна от треви и се разпространи на фронт от няколкостотин метра. Тогава бяха изпепелени около 20 постройки.