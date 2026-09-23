Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пожар край пловдивско село - 11 екипа на пожарната се борят с пламъците

Пожар край пловдивско село - 11 екипа на пожарната се борят с пламъците
БТА

От Областната пожарна служба съобщиха, че няма опасност за вилната зона „Отдих“

Пожар е избухнал край пловдивското село Михилци. Към мястото пътуват 11 екипа, които ще се включат в овладяването на огъня, съобщава БНТ.

Пламъците вече са близо до асфалтова база. От Областната пожарна служба съобщиха, че няма опасност за вилната зона „Отдих“.

По първоначална информация не става дума за горски пожар, а за огън в район със сухи треви в близост до вилната зона.

На място е изпратен и булдозер от СОД. Машината работи от дясната страна на пътя към вилната зона и подпомага ограничаването на разпространението на огъня.

Очаква се допълнителна информация за мащаба на пожара.

През юли миналата година в селото отново пострада след голям пожар, при който тръгна от треви и се разпространи на фронт от няколкостотин метра. Тогава бяха изпепелени около 20 постройки.

Още по темата

Възобнови се пожарът край Клисурския манастир "Св. Св. Кирил и Методий"

Възобнови се пожарът край Клисурския манастир "Св. Св. Кирил и Методий"

162 пожара са потушени за денонощие, един човек е загинал

162 пожара са потушени за денонощие, един човек е загинал

Пожар е избухнал на покрива на сградата на Община Троян

Пожар е избухнал на покрива на сградата на Община Троян

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

Водещи

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

  • Преди 6 минути
Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

  • Преди 6 минути
Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

  • Преди 11 минути
Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини

  • Преди 16 минути
ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

  • Преди 17 минути
Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

  • Преди 18 минути
Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

  • Преди 24 минути
Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

  • Преди 29 минути
Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

  • Преди 34 минути
Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

  • Преди 34 минути