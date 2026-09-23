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BG-ALERT и евакуация на хора заради пожара край Песнопой

BG-ALERT и евакуация на хора заради пожара край Песнопой
БТА

На място са изпратени 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня

Заради усложнената обстановка при пожара в района на село Михилци, община Хисаря, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-ALERT за предупреждение на населението.

Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой. Евакуацията да се извършва в посока село Песнопой.

На място са изпратени 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника.

Областният управител Георги Янев е в постоянна връзка с ръководството на РДПБЗН – Пловдив и кмета на община Хисаря и следи развитието на ситуацията.

"Призоваваме гражданите в района незабавно да изпълнят указанията за евакуация, да се придвижат в посочената посока и да не възпрепятстват работата на пожарните екипи".

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