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Радослав Росенов донесе първи медал за България на Европейското по бокс

Радослав Росенов донесе първи медал за България на Европейското по бокс
БТА

Българинът победи руснака Всеволод Шумков с неединодушно съдийско решение и се класира за полуфиналите в категория до 60 килограма

Радослав Росенов осигури първия медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София.

В четвъртфиналния си двубой в категория до 60 килограма българският национал се наложи с неединодушно съдийско решение над руснака Всеволод Шумков. С успеха Росенов си гарантира минимум бронзов медал и продължава към полуфиналите.

Двамата започнаха срещата на високо темпо и още от първия гонг влязоха в здрава размяна на удари. Този стил се оказа по-удобен за Росенов, който взе предимство в началната част и принуди съперника си да действа по-агресивно.

Шумков успя да отвори аркада над дясната вежда на българина, но травмата не промени сериозно развоя на срещата. Росенов вече беше натрупал преднина в съдийските карти и продължи да контролира двубоя.

В третия рунд българинът заложи на по-предпазлива и защитна игра, за да не позволи задълбочаване на травмата. Това даде повече инициатива на Шумков, но руснакът не успя да направи достатъчно, за да обърне срещата.

Така Росенов се класира за полуфиналите и донесе първото отличие за България на шампионата в София.

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