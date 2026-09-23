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Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената
БТА

LOFAR-BG в обсерваторията "Рожен" е единствената станция от този тип в Югоизточна Европа, а научната работа с нея трябва да започне в началото на 2027 г.

Антените на първия професионален радиотелескоп в България вече са монтирани в Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Станцията LOFAR-BG ще даде нови възможности за изследване на Вселената и според директора на Института по астрономия към БАН Камен Козарев поставя страната ни на водеща позиция на Балканите в областта на радиоастрономията.

LOFAR-BG е единствената подобна станция в Югоизточна Европа и е част от европейската система LOFAR, която включва общо 53 станции.

Сигналите от антените в "Рожен" вече се изпращат чрез оптична връзка до Нидерландия, където се следи състоянието на цялата мрежа и се извършва обработката на данните.

Стотици антени ще наблюдават Космоса

Станцията разполага с нискочестотно поле с 96 антени, както и високочестотно поле с 96 индивидуални плочки, всяка от които съдържа по още 16 антени.

Сигналите се събират в специален изчислителен контейнер, където се формира общият сигнал, преди информацията да бъде изпратена към Нидерландия.

По думите на Камен Козарев оптичната връзка вече е тествана. Сигналът в нискочестотното поле е изключително чист, докато във високочестотното са установени няколко източника на радиоизлъчване, които в момента се обследват.

От слънчеви изригвания до далечни галактики

Новият радиотелескоп ще може да се използва за наблюдение на слънчевата активност, йоносферната динамика, пулсари, слънчеви радиоизбухвания и активни галактични ядра.

Системата ще позволява също проследяване на движенията на сателити и самолети.

"Обсерваторията "Рожен" е известна със своите оптични телескопи, но вече отваряме и "радио очи" към Вселената", коментира Козарев.

Научната работа започва през 2027 г.

След приключването на монтажа на хардуера предстои работа по софтуерната част на LOFAR-BG.

През следващите седмици станцията трябва да премине през сертифициране и серия от тестове, включително на предаването на данните по оптичната мрежа.

Очаква се реалната научна дейност с първия професионален радиотелескоп у нас да започне в началото на 2027 г. Станцията е включена и в националната пътна карта за научна инфраструктура.

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