България удължава подкрепата за украинците с временна закрила до март 2027 г.

Хуманитарната подкрепа и интеграционните мерки за разселените от Украйна лица с временна закрила в България ще продължат до 4 март 2027 г. Правителството прие промени в Програма 3, които въвеждат нови правила за оценка на нуждите и предоставянето на помощ. Срокът съвпада с действието на временната закрила в страната.

Промените целят да отстранят пропуски в досегашния механизъм, да засилят контрола и да гарантират, че публичната подкрепа достига до хората, които действително се нуждаят от нея.

Една от основните промени е свързана с решение на Върховния административен съд. Всички деца до навършване на 18-годишна възраст вече изрично ще бъдат обхванати като рискова група, без подкрепата да зависи от това дали детето е придружавано само от единия родител.

Когато то живее с двамата си родители и те се грижат за него, ще се оценява положението на цялото семейство, като водещ трябва да бъде най-добрият интерес на детето.

Индивидуална оценка преди предоставянето на помощ

Необходимостта от настаняване ще се определя след индивидуална оценка на здравословното състояние, доходите и възможностите на хората сами да си осигурят жилище.

Въвежда се и мотивирана процедура при прекратяване на помощта.

Програма 3 е насочена към хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени от Украйна лица с временна закрила, като Министерството на туризма администрира механизма за възстановяване на разходите за настаняване.

Приключват и старата програма за подпомагане

С отделно решение кабинетът предприема стъпки за окончателното приключване на Програма 2 за хуманитарно подпомагане, приета през 2022 г.

Предвижда се еднократно да бъдат преразгледани претенции, за които е отказано финансиране и са подадени жалби или възражения. Няма да се допускат нови лица и периоди, както и двойно финансиране.

Министерството на туризма ще извършва и служебни проверки при непризнати плащания, за които липсва надлежно съобщение.

Заявленията за преразглеждане могат да бъдат подавани до 31 октомври 2026 г., а окончателното разглеждане и техническото приключване на старата програма трябва да завършат до края на март 2027 г.