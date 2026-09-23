Новини
Търси
Подкаст
Общество

България удължава подкрепата за украинците с временна закрила до март 2027 г.

България удължава подкрепата за украинците с временна закрила до март 2027 г.
БТА/ архив

Децата до 18 години вече изрично попадат сред рисковите групи, а необходимостта от настаняване ще се определя след индивидуална оценка

Хуманитарната подкрепа и интеграционните мерки за разселените от Украйна лица с временна закрила в България ще продължат до 4 март 2027 г. Правителството прие промени в Програма 3, които въвеждат нови правила за оценка на нуждите и предоставянето на помощ. Срокът съвпада с действието на временната закрила в страната.

Промените целят да отстранят пропуски в досегашния механизъм, да засилят контрола и да гарантират, че публичната подкрепа достига до хората, които действително се нуждаят от нея.

Една от основните промени е свързана с решение на Върховния административен съд. Всички деца до навършване на 18-годишна възраст вече изрично ще бъдат обхванати като рискова група, без подкрепата да зависи от това дали детето е придружавано само от единия родител.

Когато то живее с двамата си родители и те се грижат за него, ще се оценява положението на цялото семейство, като водещ трябва да бъде най-добрият интерес на детето.

Индивидуална оценка преди предоставянето на помощ

Необходимостта от настаняване ще се определя след индивидуална оценка на здравословното състояние, доходите и възможностите на хората сами да си осигурят жилище.

Въвежда се и мотивирана процедура при прекратяване на помощта.

Програма 3 е насочена към хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени от Украйна лица с временна закрила, като Министерството на туризма администрира механизма за възстановяване на разходите за настаняване.

Приключват и старата програма за подпомагане

С отделно решение кабинетът предприема стъпки за окончателното приключване на Програма 2 за хуманитарно подпомагане, приета през 2022 г.

Предвижда се еднократно да бъдат преразгледани претенции, за които е отказано финансиране и са подадени жалби или възражения. Няма да се допускат нови лица и периоди, както и двойно финансиране.

Министерството на туризма ще извършва и служебни проверки при непризнати плащания, за които липсва надлежно съобщение.

Заявленията за преразглеждане могат да бъдат подавани до 31 октомври 2026 г., а окончателното разглеждане и техническото приключване на старата програма трябва да завършат до края на март 2027 г.

Още по темата

ЕС отпуска 3 млрд. евро на Украйна след изпълнени реформи

ЕС отпуска 3 млрд. евро на Украйна след изпълнени реформи

Зеленски след среща с Кристалина Георгиева: МВФ ще помогне на Украйна с част от средствата за 2027 г.

Зеленски след среща с Кристалина Георгиева: МВФ ще помогне на Украйна с част от средствата за 2027 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна

Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

Водещи

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

  • Преди 4 минути
Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

  • Преди 4 минути
Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

  • Преди 9 минути
Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини

  • Преди 14 минути
ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

  • Преди 15 минути
Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

  • Преди 16 минути
Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

  • Преди 22 минути
Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

  • Преди 27 минути
Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

  • Преди 32 минути
Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

  • Преди 32 минути